Barajul pentru CM 2026. Prima reacție a lui Mircea Lucescu: „Nu va fi ușor”. Ce spune presa sportivă din Turcia

În meciul de baraj pentru CM 2026, România va juca în deplasare contra Turciei. Atât presa turcă, dar și selecționerul Turciei, Vincenzo Montella, au ținut să îl amintească pe Mircea Lucescu, ca factor important în această partidă.

ACTUALIZARE 15:46 Selecționerul adversarei "Tricolorilor" este Vincenzo Montella, fost atacant important în fotbalul italian, dar care a decis să preia naționala Turciei în 2023, după ce le mai antrenase pe AS Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, AC Milan și Adana Demirspor.

La sediul FIFA de la Nyon, Elveția, Montella a spus câteva cuvinte despre meciul de pe 26 martie, dar s-a concentrat în special pe faptul că îl va avea ca adversar direct pe Mircea Lucescu.

„E o echipă tânără, cu un antrenor experimentat, am văzut-o și la Campionatul European. Mircea Lucescu cunoaște foarte bine fotbalul turc. Nu avem voie să greșim, e o singură partidă.

Sperăm să ajungem în finală. Ne pare rău că nu ne-am calificat din grupă, dar era destul de dificil cu Spania. Sunt patru luni, avem timp să studiem bine adversara. Nu e loc să greșim.

Da, îl cunosc pe Mircea Lucescu, am vorbit un pic cu el. Am o stimă foarte mare pentru el, a făcut niște lucruri extraordinare în Italia și sunt încântat să îl înfrunt. E o echipă tânără, știu că Lucescu lucrează foarte bine cu jucătorii tineri”, a spus antrenorul de 51 de ani, scrie DigiSport.

ȘTIREA INIUȚIALĂ. După tragerea la sorți de la Zurich, Mircea Lucescu a precizat că îi cunoaște destul de bine pe turci, dar că partida va fi una dificilă pentru „Tricolori”.

„Știu că au jucători buni. Au o echipă bună. Ce pot să spun? Știu foarte bine fotbalul turc. Toate echipele sunt la același nivel. Nu e o problemă. Știm să jucăm cu astfel de echipă. Nu e asta o problemă.

Îi cunosc foarte bine, dar la ultima lor evoluție a lor, cu Spania, erau șase jucători care au debutat cu mine. Eu îi cunosc foarte bine, acum 4-5 ani, când erau tineri. Turcia trece printr-un moment bun. Noi, în aceste patru luni, trebuie să ne ridicăm nivelul, jucătorii prin intermediul cluburilor.

Nu putem discuta despre șanse. Meciurile se joacă. Nu va fi ușor, va fi o atmosferă incediară. Deja avem o experiență meciul cu Bosnia. Ospitalitatea va fi diferită. Nu e vorba de ghinion, vom vedea meci cu meci.

Nu pot să compar jucătorii, acum sunt la alt nivel. Va fi un meci bun. Sper că echipa mea va fi la un nivel ridicat”, a spus Mircea Lucescu, la Zurich, scrie DigiSport.

Cum au reacționat turcii

Turcii au reacționat imediat, după ce au aflat numele adversarului de la baraj.

„Coincidență surprinzătoare la meciul Turcia - România! Lucescu devine rival. Un jucător turc poate purta tricoul României.”, titrează turcii de la Fanatik.

„Naționala noastră a terminat pe 2 grupa de calificare la Cupa Mondială și va întâlni România în semifinala barajului. Dacă va trece de România, Turcia va întâlni în finală învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Selecționerul României este Mircea Lucescu, cel care a antrenat în trecut Galatasaray, Besiktas, dar și echipa națională a Turciei. Acum, el devine rival.

Mircea Lucescu l-a chemat la naționala României pe Umit Akdag, jucătorul lui Alanyaspor. El a refuzat pentru moment, deoarece așteaptă un semn de la naționala Turciei.

Dacă fundașul va lua decizia curând, el va putea juca împotriva naționalei noastre la baraj.”, mai notează sursa citată.

Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.

