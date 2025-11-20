Live TV

Barajul pentru CM 2026. Prima reacție a lui Mircea Lucescu: „Nu va fi ușor”. Ce spune presa sportivă din Turcia

Data actualizării: Data publicării:
Mircea Lucescu.
Mircea Lucescu. Foto: Profimedia Images
Din articol
Cum au reacționat turcii

În meciul de baraj pentru CM 2026, România va juca în deplasare contra Turciei. Atât presa turcă, dar și selecționerul Turciei, Vincenzo Montella, au ținut să îl amintească pe Mircea Lucescu, ca factor important în această partidă. 

ACTUALIZARE 15:46 Selecționerul adversarei "Tricolorilor" este Vincenzo Montella, fost atacant important în fotbalul italian, dar care a decis să preia naționala Turciei în 2023, după ce le mai antrenase pe AS Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, AC Milan și Adana Demirspor. 

La sediul FIFA de la Nyon, Elveția, Montella a spus câteva cuvinte despre meciul de pe 26 martie, dar s-a concentrat în special pe faptul că îl va avea ca adversar direct pe Mircea Lucescu. 

„E o echipă tânără, cu un antrenor experimentat, am văzut-o și la Campionatul European. Mircea Lucescu cunoaște foarte bine fotbalul turc. Nu avem voie să greșim, e o singură partidă.

Sperăm să ajungem în finală. Ne pare rău că nu ne-am calificat din grupă, dar era destul de dificil cu Spania. Sunt patru luni, avem timp să studiem bine adversara. Nu e loc să greșim.

Da, îl cunosc pe Mircea Lucescu, am vorbit un pic cu el. Am o stimă foarte mare pentru el, a făcut niște lucruri extraordinare în Italia și sunt încântat să îl înfrunt. E o echipă tânără, știu că Lucescu lucrează foarte bine cu jucătorii tineri”, a spus antrenorul de 51 de ani, scrie DigiSport

ȘTIREA INIUȚIALĂ. După tragerea la sorți de la Zurich, Mircea Lucescu a precizat că îi cunoaște destul de bine pe turci, dar că partida va fi una dificilă pentru „Tricolori”.

„Știu că au jucători buni. Au o echipă bună. Ce pot să spun? Știu foarte bine fotbalul turc. Toate echipele sunt la același nivel. Nu e o problemă. Știm să jucăm cu astfel de echipă. Nu e asta o problemă.

Îi cunosc foarte bine, dar la ultima lor evoluție a lor, cu Spania, erau șase jucători care au debutat cu mine. Eu îi cunosc foarte bine, acum 4-5 ani, când erau tineri. Turcia trece printr-un moment bun. Noi, în aceste patru luni, trebuie să ne ridicăm nivelul, jucătorii prin intermediul cluburilor.

Nu putem discuta despre șanse. Meciurile se joacă. Nu va fi ușor, va fi o atmosferă incediară. Deja avem o experiență meciul cu Bosnia. Ospitalitatea va fi diferită. Nu e vorba de ghinion, vom vedea meci cu meci.

Nu pot să compar jucătorii, acum sunt la alt nivel. Va fi un meci bun. Sper că echipa mea va fi la un nivel ridicat”, a spus Mircea Lucescu, la Zurich, scrie DigiSport.

Citește și

Barajul pentru CM 2026. Cine este Turcia, următoarea adversară a României: când au avut loc ultimele întâlniri directe

Cum au reacționat turcii

Turcii au reacționat imediat, după ce au aflat numele adversarului de la baraj.

„Coincidență surprinzătoare la meciul Turcia - România! Lucescu devine rival. Un jucător turc poate purta tricoul României.”, titrează turcii de la Fanatik.

„Naționala noastră a terminat pe 2 grupa de calificare la Cupa Mondială și va întâlni România în semifinala barajului. Dacă va trece de România, Turcia va întâlni în finală învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Selecționerul României este Mircea Lucescu, cel care a antrenat în trecut Galatasaray, Besiktas, dar și echipa națională a Turciei. Acum, el devine rival.

Mircea Lucescu l-a chemat la naționala României pe Umit Akdag, jucătorul lui Alanyaspor. El a refuzat pentru moment, deoarece așteaptă un semn de la naționala Turciei.
Dacă fundașul va lua decizia curând, el va putea juca împotriva naționalei noastre la baraj.”, mai notează sursa citată.

Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
3
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
4
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
microbuz scolar supraaglomerat cu elevi
5
Un microbuz şcolar care transporta 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă...
Selecționerul Turciei l-a descris în 3 cuvinte pe Mircea Lucescu, după ce a aflat că-l va înfrunta la baraj
Digi Sport
Selecționerul Turciei l-a descris în 3 cuvinte pe Mircea Lucescu, după ce a aflat că-l va înfrunta la baraj
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR amâna pentru 21 ianuarie 2026 contestația AUR privind majorarea...
Horațiu Potra.
Horațiu Potra a fost adus sub escortă în România, împreună cu fiul și...
România fotbal
Barajul pentru CM 2026:  S-a stabilit adversara României pentru...
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Tăierea salariilor în instituții. Explicații venite de la Guvern: „E...
Ultimele știri
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai este atât de cald cum arăta”
Dezvăluire despre planul de pace al lui Donald Trump: Rusia ar putea plăti chirie Ucrainei pentru Donbas (The Telegraph)
„Scandal diplomatic care depăşeşte o altă linie”. Ambasadorul Poloniei în Rusia a fost atacat pe stradă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Echipa Turciei
Barajul pentru CM 2026. Cine este Turcia, următoarea adversară a României: când au avut loc ultimele întâlniri directe
caldura extrema termometru
Turcia va găzdui summitul climatic din 2026, în detrimentul Australiei. „O concesie semnificativă pentru Ankara”
Turkish President Recep Tayyip Erdogan and the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy shake hands
Întâlnire Erdogan - Zelenski în Turcia. Președintele Ucrainei vrea noi schimburi de prizonieri de război cu Rusia
Steve Witkoff
Departamentul de Stat al SUA dezminte că Steve Witkoff va participa la discuțiile Zelenski-Erdogan din Turcia
European Political Community summit in Copenhagen
Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a încerca reluarea negocierilor cu Rusia
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd se suprapune cu Uranus retrograd. Doua zodii sunt zguduite și sunt așteptate răsturnări de...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, prima reacţie după tragerea la sorţi: “Ştim totul despre Turcia! Meciul trebuie pregătit de...
Adevărul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Playtech
Pensia anticipată pentru persoanele care au lucrat în grupa I și II. Cum se calculează reducerea vârstei
Digi FM
Ce daune cere familia tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova: "Am aflat după 11 ore că mi-a...
Digi Sport
Ion Țiriac, mesaj direct pentru Ilie Bolojan, după ce s-a văzut nevoit să renunțe la un super proiect
Pro FM
Amândouă au dus o luptă crâncenă cu cancerul. Prințesa Kate, îmbrățișare caldă și emoționantă cu Jessie J
Film Now
Jennifer Lawrence, fascinată de un film al lui Leonardo DiCaprio: „Cel mai bun film pe care l-am văzut...
Adevarul
Moștenirea toxică a industriei miniere a României. Iazurile de decantare părăsite, pline de pericole ascunse
Newsweek
De ce judecătorii CCR nu analizează dosare de pensii depuse pe noua lege a pensiilor? Cine pierde sume uriașe
Digi FM
Ce daune cere familia tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova: "Am aflat după 11 ore că mi-a...
Digi World
Dovezi ale existenţei vieţii pe Pământ în urmă cu 3,3 miliarde de ani, descoperite de cercetători americani
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Îi leagă 35 de ani de prietenie. Billy Bob Thornton, fascinat de „frumoasa” Demi Moore: O iubesc pe fata...
UTV
Eva Măruță are o apariție emoționantă în podcastul tatălui ei. Confesiuni despre familie care i-au făcut pe...