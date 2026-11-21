Un conflict în care au fost implicaţi suporteri ai echipei Poli Timişoara, izbucnit la Târgu Neamţ, a fost aplanat, sâmbătă seara, de poliţişti şi jandarmi. Mai multe persoane au fost duse la sediul Poliţiei pentru cercetări, relatează News.ro.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, împreună cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ, au intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit între mai multe persoane din Târgu Neamț și un grup de suporteri ai echipei Poli Timişoara, a anunţat, sâmbătă seară, IPJ.

„În urma intervenţiei, situaţia a fost stabilizată, iar mai multe persoane au fost conduse la sediul poliţiei pentru verificări. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale care se impun”, a precizat sursa citată.

Formaţia Poli Timişoara a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Cetatea Suceava, în etapa a XIV-a a Ligii a II-a.

Editor : Liviu Cojan