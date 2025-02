Becali, enervat de declarația lui Răzvan Lucescu de după meci: Te-am bătut și gata. Recunoaște, mă, fii fair-play

Răzvan Lucescu (55 de ani) consideră injust rezultatul meciului PAOK - FCSB, câștigat de campioana României cu 2-1.

Într-un dialog cu jurnaliștii greci după meciul de la Salonic, Răzvan Lucescu a spus că „rezultatul e fake”.

„Am jucat 10 versus 11 în partea secundă. Am făcut două greșeli. Nu cred că rezultatul e real. După o primă parte fantastică. am avut avantaj și am avut alte ocazii de gol. Eșecul nu înseamnă nimic, calificarea este deschisă”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gazzetta.gr, citată de Digi Sport.

În cadrul intervenției la Euro Fotbal, de la Digi Sport, Gigi Becali a fost informat despre declarația lui Răzvan Lucescu și a avut o reacție dură.

„Bine, Lucescu, ce să vrei de la Lucescu? Băi, Lucescule, s-au jucat patru reprize, mă, și am bătut 3-1. N-am jucat patru reprize? Avem 3-1, în egalitate numerică, tot.

Bine, sunt mai valoroși, dar să vorbim pragmatic. Câte șuturi au avut ei la poartă? Eu nu vreau să facem analiza jocului, vreau să știu câte șuturi au avut ei pe poartă în prima repriză. Unul, doar golul.

Atunci unde e fake? Te-am bătut și gata. Recunoaște, mă, fii, mă, fair-play și recunoaște că te-am bătut de două ori acasă la tine. Atunci o să-l mai batem o dată.

Ce fake? Vezi, mă, care e situația. Și noi am jucat în 10 oameni și te-am bătut acasă. Care fake, mă, nebunule? Eu văd că e 2-1, scrie PAOK - FCSB 1-2. S-a falsificat rezultatul, mă, nenea Răzvane? E 2-1? S-a falsificat? Uite, 50-50 posesie, 492 de pase la noi, 464 la ei, totul e în favoarea noastră. Ce mai vrei, mă, Răzvane?

Talentul lui Becali n-are cum să-l ia nimeni. Îți dai seama să te bați cu Lucescu la pătrat? Ai văzut ce băiat bun am fost? Le-am dat și echipa dinainte. Le-am dat echipa și tot i-am bătut. Nu spuneam asta dacă nu zicea el de victorie fake”, a spus Gigi Becali.

