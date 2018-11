Becali: Firea pierde politic din cauza gazonului Arenei Naţionale

Gigi Becali a declarat, luni, că fina sa Gabriela Firea, primarul Capitalei, pierde pe plan politic din cauza stării proaste a gazonului Arenei Naţionale, scrie News.ro.

"Nu am vorbit cu ea, că era târziu aseară. Nu am vorbit cu fina, am vrut să-i dau un mesaj, dar era prea târziu. O să vorbesc astăzi. Eu cred că îşi dă seama că pierde foarte mult. Toată munca pe care o face şi tot războiul pe care-l duce cu Dragnea şi cu centura Capitalei şi cu toate astea or să pălească în faţa unui lucru minor. Adică pierde foarte mult politic. Şi asta face, meseria ei la ora asta e politica. Şi meseria şi-o pierde. Toate lucrurile bune pe care le face se anulează prin acest gazon, acest teren. Ce a făcut, aia, cu 3.000 de copii, s-a uitat. A pierdut mult, mult de tot politic. Dacă ei vor, pot să-l cumpăr eu (n.r. - gazonul) şi după aia să se scadă din chirie", a declarat Becali, la ProX.

Becali s-a declarat mulţumit de rezultatul din derbi: "N-a fost fotbal, a fost un fel de ţurcă pe nisip. Nu puteai niciun stop să faci, nicio preluare, niciun dribling. Ăla nu-i fotbal, unde nu poţi să driblezi, unde nu poţi să faci un stop, o preluare, nu poţi să dai un pas ca lumea. Nu e fotbal ăsta, a fost ţurca pe nisip. Şi dacă a fost ţurca pe nisip şi am luat un punct în condiţiile în care l-am luat, asta e. Nu sunt dezamăgit cu nimic. Am văzut că avem echipă de bărbaţi, de războinici, asta m-a încântat. Faptul că au luptat în zece oameni, pe terenul ăsta, m-a încântat într-un fel."

FC Dinamo a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1 (1-0), în derbiul cu FCSB, din etapa a XV-a a campionatului naţional de fotbal, Liga I. În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe locul 2 în clasament, cu 28 de puncte, la două puncte de liderul CFR Cluj. Dinamo acumulează 17 puncte şi ocupă locul 9.

Au marcat: Salomao '40 (p) / Tănase '48.

În minutul 52, Gnohere a fost eliminat cu roşu direct pentru un fault asupra lui Cooper, la mijlocul terenului.

