Bolojan, după moartea lui Mircea Lucescu: „Antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc”

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu. Antrenorul echipei naționale a însemnat fotbal, cu «F» mare pentru cel puţin trei generaţii”, a scris el, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Guvernului.

„Mircea Lucescu a însemnat fotbal cu „F” mare pentru cel puțin trei generații. Cei mai norocoși l-au văzut jucând pentru Dinamo București în anii 60 și 70. L-au văzut în rolul de căpitan al naționalei la meciurile Campionatului Mondial din 1970. Alții abia se nășteau atunci când a început să antreneze. Chiar și cei mai tineri îl cunosc drept legendarul antrenor al lui Șahtior Donets, Galatasaray sau Beșiktaș. Generațiile viitoare îl vor ști drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc”, se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a guvernului.

„Mulțumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă! Dumnezeu să îl ierte! Condoleanțe familiei îndoliate”, a mai scris premierul.

Și Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj în care spune că „își pleacă fruntea cu adâncă durere în fața dispariției domnului Mircea Lucescu”.

„Am pierdut nu doar un nume uriaș, ci un om care a inspirat generații întregi, un simbol al pasiunii, al muncii neobosite și al credinței în valori autentice. Moștenirea sa morală și profesională va dăinui, iar amintirea lui va rămâne vie în sufletele tuturor celor care l-au admirat și l-au prețuit.

În aceste clipe copleșitoare, suntem alături de familie, de cei apropiați și de toți cei care îi simt lipsa, împărtășind durerea lor.

Drum lin spre lumină și odihnă veșnică”, se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a MAI.

