Bolojan, după moartea lui Mircea Lucescu: „Antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc”

Mircea Lucescu
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu. Antrenorul echipei naționale a însemnat fotbal, cu «F» mare pentru cel puţin trei generaţii”, a scris el, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Guvernului.

„Mircea Lucescu a însemnat fotbal cu „F” mare pentru cel puțin trei generații. Cei mai norocoși l-au văzut jucând pentru Dinamo București în anii 60 și 70. L-au văzut în rolul de căpitan al naționalei la meciurile Campionatului Mondial din 1970. Alții abia se nășteau atunci când a început să antreneze. Chiar și cei mai tineri îl cunosc drept legendarul antrenor al lui Șahtior Donets, Galatasaray sau Beșiktaș. Generațiile viitoare îl vor ști drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc”, se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a guvernului.
„Mulțumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă! Dumnezeu să îl ierte! Condoleanțe familiei îndoliate”, a mai scris premierul.

Și Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj în care spune că „își pleacă fruntea cu adâncă durere în fața dispariției domnului Mircea Lucescu”.

„Am pierdut nu doar un nume uriaș, ci un om care a inspirat generații întregi, un simbol al pasiunii, al muncii neobosite și al credinței în valori autentice. Moștenirea sa morală și profesională va dăinui, iar amintirea lui va rămâne vie în sufletele tuturor celor care l-au admirat și l-au prețuit.

În aceste clipe copleșitoare, suntem alături de familie, de cei apropiați și de toți cei care îi simt lipsa, împărtășind durerea lor.

Drum lin spre lumină și odihnă veșnică”, se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a MAI.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Alocații și indemnizații în aprilie. Foto Getty Images
4
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Fostul selecționer și-a ales singur locul de veci
Digi Sport
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Fostul selecționer și-a ales singur locul de veci
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lucescu
„Un geniu neconvenţional”, „o legendă”: Omagii în presa internațională după moartea lui Mircea Lucescu
Hagi Gheorghefootballpsggalatasaray!Im333042
Hagi, la moartea lui Lucescu: „A fost mai mult decât un antrenor, a fost un părinte care m-a învățat mult”
Mircea Lucescu. Foto: Getty Images
Nicușor Dan: „Mircea Lucescu a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii”
Mircea Lucescu
Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: „Numele lui va rămâne un simbol. Lumea fotbalului românesc este mai săracă”
mircea lucescu getty
Cine a fost legendarul antrenor Mircea Lucescu, tehnicianul care a adus perfecțiunea la firul ierbii
Recomandările redacţiei
Radu Miruță.
Ce se va întâmpla în cazul în care SUA ar cere mai mult ajutor din...
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
Donald Trump, amenințare la adresa Iranului: „O întreagă civilizație...
ID331672_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Radu Miruță respinge scenariile unui atac din Iran asupra României...
pompa carburant in benzinarie
Ministrul Apărării: România nu riscă penurie de carburanți, stocurile...
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, ziua 39. Premierul pakistanez îi cere lui Trump să prelungească termenul limită pentru Iran cu 2 săptămâni
„Urmați exemplul Ungariei” în materie de politică energetică, îi îndeamnă administrația Trump pe europeni, prin vocea lui JD Vance
Anunțul FRF despre numirea unui nou selecţioner pentru echipa națională, după decesul lui Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Fanatik.ro
Cine a fost Mircea Lucescu. Povestea completă a carierei sale
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Drama uriașă pe care a trăit-o Mircea Lucescu la ultima sa aniversare. Legendarul antrenor a primit o veste...
Adevărul
Armata SUA lovește „bijuteria coroanei” energetice a Iranului cu câteva ore înainte de expirarea...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Mircea Lucescu a murit. Povestea omului care a plecat desculț din Apărătorii Patriei și a cucerit lumea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lacrimi în direct! Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
Apeluri la invocarea Amendamentului 25 al Constituției SUA după ultimele declarații controversate ale lui...
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care nu a avut acces la averea lui Silviu Prigoană, după divorț...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...