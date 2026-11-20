Federația Bosniacă de Fotbal a fost sancționată de UEFA după incidentele din timpul meciului Bosnia - România, din Liga Națiunilor, când imnul României a fost huiduit pe stadionul din Zenica, iar în minutul 72 al meciului, partida a fost oprită pentru scurt timp din cauza scandărilor „Țiganii, țiganii!” la adresa românilor, scrie DigiSport.ro. Tot în cadrul acelui meci, suporterii bosniaci au folosit materiale pirotehnice.

Potrivit sursei citate, Comisia de Disciplină din cadrul UEFA a interzis vânzarea de bilete pentru bosniaci pentru următoarea deplasare dintr-o competiție organizată de forul continental. Asta înseamnă că Bosnia va juca fără a avea suporteri în tribune în barajul pentru promovarea în Liga A, la care s-a calificat după ce a terminat grupa pe locul secund.

Mai mult, Federația Bosniacă a primit amenzi de 40.000 de euro pentru folosirea de materiale pirotehnice la meciul cu Suedia, de această dată, și 5.000 de euro pentru daunele cauzate stadionului din Zenica.

Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, a transmis că nu este de acord cu ceea ce au făcut conaționalii săi, referindu-se la scandările rasiste din timpul meciului cu România. „Sunt categoric împotriva unor astfel de lucruri. Îmi pare sincer rău că s-a întâmplat acest lucru și am încercat să calmez publicul. În cele din urmă, am reușit să liniștim situația, iar toată lumea s-a concentrat asupra celor întâmplate pe teren. Aveți dreptate că trebuie să atragem constant atenția asupra unor astfel de comportamente, pentru că ele nu își au locul nici pe stadion, nici în viața de zi cu zi. Îmi pare sincer rău că acest lucru s-a întâmplat deja pentru a doua oară. ”, a declarat Sergej Barbarez, conform presei din Bosnia.

Editor : B.E.