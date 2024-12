Burleanu vrea un nou mandat în Consiliul FIFA. „Cu preşedintele UEFA am cea mai bună relaţie. Îmi doresc să continui alături de el”

Comitetul Executiv al FRF a aprobat vineri, cu unanimitate de voturi, nominalizarea preşedintelui forului, Răzvan Burleanu, pentru a candida din partea UEFA pentru funcţia de membru al Consiliului FIFA.

„Comitetul Executiv a aprobat în unanimitate susţinerea candidaturii mele pentru un nou mandat pentru Consiliul FIFA. Alegerile vor avea loc anul viitor, în aprilie 2025. Prin candidatura mea îmi doresc ca România să fie parte în continuare la procesul de luare a deciziilor în fotbalul internaţional, să ne continuăm misiunea pe care ne-am asumat-o, de a apăra modelul european al sportului, dar şi să întărim colaborarea cu federaţiile noneuropene cu care împărtăşim aceeaşi viziune a fotbalului”, a declarat Burleanu, potrivit News.ro.

El a subliniat că are o relaţie foarte bună cu preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin. „Aş vrea să infirm ştirile apărute. Cu preşedintele Ceferin am cea mai bună relaţie din ultimii zece ani, de când ne cunoaştem. Tocmai acest fapt mă şi determină să-mi asum această candidatură. Îmi doresc să continui alături de el la nivelul Consiliului FIFA, ca reprezentant al Europei pentru un al doilea mandat. Este o oportunitate unică pentru România. Dacă voi reuşi să fiu reales înseamnă că mi-am făcut treaba bine în primul mandat, dar va fi şi o victorie pentru fotbalul românesc, pentru că niciun alt român nu a ajuns în conducerea FIFA. Ar fi un avantaj şi pentru Europa, pentru că am reuşi să păstrăm o continuitate la nivelul membrilor din Consiliul FIFA, astfel încât împreună cu preşedintele UEFA să facem faţă mai bine provocărilor pe care le avem în faţa noastră”, a explicat Burleanu.

