Calificări EURO 2027. România U21, victorie importantă în Kosovo. Cum arată clasamentul grupei

Selecţionata României U21 a învins echipa Kosovo cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, pe Stadionul „Fadil Vokrri” din Priștina, într-un meci din Grupa A a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2027, relatează Agerpres.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Ioan Vermeşan (66), jucătorul formaţiei Hellas Verona, din pasa lui Atanas Trică, după o gafă a portarului Laurent Seji.

Finalul a fost unul tensionat, cu multe cartonaşe galbene, ambii selecţioneri fiind eliminaţi.

De remarcat că meciul tur, desfăşurat la Iaşi, s-a încheiat nedecis, 0-0.

În celelalte partide din grupă, vineri seara, Spania a surclasat Cipru cu 7-0, în deplasare, iar Finlanda a dispus de San Marino cu 8-0, tot în deplasare, joi seara.

ROMÂNIA: 1. Lefter – 2. Maftei, 6. Tudose, 4. Eissat, 11. Borza – 14. Boţogan, 8. Vulturar-cpt. – 10. Musi, 15. Matei, 22. Biliboc – 20. Vermeşan

Selecţioner: Costin Curelea

Rezerve: 12. Munteanu – 3. Duţu, 7. Mazilu, 9. Trică, 13. Bană, 16. Ţuţu, 17. Băsceanu, 18. Szimionaş, 21. Mihai

KOSOVO: 1. Seji – 3. Sahitaj, 15. Shala, 5. Mavraj, 13. Parduzi – 6. Ademi, 10. Frokaj, 4. Zeqiri – 23. Sadriu, 9. Berisha, 7. I. Jashari

Selecţioner: Hekuran Kryeziu

Rezerve: 12. Gjokaj – 8. Bllaca, 14. Ajvazi, 17. Hasani, 18. L. Jashari 19. Fazlija, 20. Dardan, 21. Imeri, 22. Gashi

România U21 va înfrunta marţi, de la ora 19:00, selecţionata din San Marino. Meciul se va disputa pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgovişte, informează News.ro.

Ce urmează pentru „Tricolorii mici”

Victoria era obligatorie pentru elevii lui Costin Curelea, în încercarea de a prinde locul 2 în Grupa A. După 6 runde, Spania este lider detașat, cu 18 puncte din tot atâtea posibile, iar Finlanda ocupă locul 2, cu 13 puncte, scrie digisport.ro.

România se află pe poziția a treia, la 3 lungimi în urma finlandezilor, în timp ce Kosovo e pe 4 (8 puncte). Cipru (3 puncte) și San Marino (zero puncte) încheie clasamentul.

Pentru „Tricolorii mici” urmează duelul cu San Marino, marți, 31 martie, care ar trebui să fie doar un antrenament pentru reprezentativa noastră. Apoi, la finalul lunii septembrie, sunt programate meciurile decisive pentru calificare.

Mai întâi, pe 25 septembrie, România U21 se va deplasa în Cipru, unde trebuie să învingă pentru a păstra șanse reale înaintea partidei de pe teren propriu cu Finlanda, principala contracandidată la locul secund. Disputa cu reprezentativa nordică va fi pe 30 septembrie.

Ultimul meci al trupei pregătite de Costin Curelea va fi împotriva Spaniei, în deplasare, pe 6 octombrie.

La turneul final care va fi găzduit de Albania şi Serbia se vor califica direct echipele care vor câştiga cele nouă grupe preliminare, precum şi cea mai bună formaţie de pe locul secund. Celelalte opt echipe de pe locul secund vor juca baraje între ele pentru celelalte patru bilete.

