Calificări EURO 2027 U21. România a învins San Marino, în meciul disputat la Târgoviște. Clasamentul grupei

Selecţionata României a învins reprezentativa statului San Marino, cu scorul de 3-0 (1-0), marţi seara, pe Stadionul „Eugen Popescu” din Târgovişte, în Grupa A a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2027, relatează Agerpres.

Echipa condusă de pe margine de secundul Răzvan Rotaru, în absenţa selecţionerului Costin Curelea (suspendat), s-a impus fără emoţii, prin golurile marcate de dinamoviştii Alexandru Musi (43, 58) şi Adrian Mazilu (63).

Musi a înscris primul gol din lovitură liberă de la 18 metri, iar pe al doilea cu o reluare din voleu la centrarea lui David Maftei. Mazilu a înscris la capătul unei acţiuni personale, cu un şut la colţul lung.

România şi-a creat şi alte ocazii de gol, dar David Matei (7), Lorenzo Biliboc (27, 53), Ioan Vermeşan (38), Andrei Borza (45+1) şi Mazilu (89) au ratat.

Vineri, România a câştigat la Priștina, 1-0 cu Kosovo.

În alt meci din grupă, disputat tot marţi, Finlanda a dispus de Cipru cu 3-0.

Înaintea meciului Spania - Kosovo, Spania este lider în grupă, cu 18 puncte (6 jocuri), urmată de Finlanda, 16 p (7 j), România, 13 p (7 j), Kosovo, 8 p (6 j), Cipru, 3 p (7 j), San Marino, 0 p (7 j).

România va juca următoarele meciuri la toamnă, cu Cipru în deplasare pe 25 septembrie, cu Finlanda acasă pe 30 septembrie şi cu Spania în deplasare pe 6 octombrie.

La turneul final care va fi găzduit de Albania şi Serbia se vor califica direct echipele care vor câştiga cele nouă grupe preliminare, precum şi cea mai bună formaţie de pe locul secund. Celelalte opt echipe de pe locul secund vor juca baraje între ele pentru celelalte patru bilete.

România - San Marino 3-0 (1-0)

Au marcat: Alexandru Musi (43, 58), Adrian Mazilu (63).

Cartonaşe galbene: Matei (29), Domeniconi (32), Semprini (57).

Târgovişte, Stadion „Eugen Popescu”

Preliminariile Campionatului European Under-21 din 2027 - Grupa A

Au evoluat echipele:

ROMÂNIA: 12. Rafael Munteanu - 2. David Maftei, 3. Matteo Duţu, 4. Lisav Eissat, 11. Andrei Borza (16. Mark Ţuţu, 63) - 15. David Matei (18. Luca Szimionaş, 59), 21. Cristian Mihai, 17. Luca Băsceanu - 10. Alexandru Musi (căpitan; 13. Ştefan Bană, 71), 20. Ioan Vermeşan (9. Atanas Trică, 59), 22. Lorenzo Biliboc (7. Adrian Mazilu, 59).

Selecţioner: Costin Curelea.

Rezerve neutilizate: 1. Ştefan Lefter - 6. Mario Tudose, 8. Cătălin Vulturar, 19. Andrei Dorobanţu.

SAN MARINO: 12. Jacopo Casadei - 3. Nicolo Semprini, 6. Mattia Ciacci, 15. Petro Marinucci - 19. Simone Gasperoni (13. Simone Riccardi, 71), 4. Cristian Meloni, 10. Enea Della Balda (7. Nicolo Chiaruzzi, 46), 14. Pietro Renzi (8. Marco Casadei, 62), 2. Federico Domeniconi (16. Federico Ciacci, 71) - 11. Nicko Sensoli (căpitan; 20. Lorenzo Canarezza, 62), 9. Simone Tamagnini.

Selecţioner: Matteo Cecchetti.

Rezerve neutilizate: 1. Pietro Amici - 5. Filippo Valentini, 17. Nicholas Protti, 18. Riccardo Zafferani.

Arbitru: Artem Gasparian; arbitri asistenţi: Atom Sevgulian, Narek Pogosian; al patrulea oficial: Zaven Hovhanisian (toţi din Armenia)

