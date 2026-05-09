Campionatul Mondial 2026. Este oficial: Iranul merge în America. Cele zece condiții puse de Teheran pentru a ajunge la CM

10 condiţii pentru participarea la Cupa Mondială

Federaţia Iraniană de Fotbal a afirmat sâmbătă că echipa naţională masculină va participa la Cupa Mondială din 2026, solicitând totodată ca ţările gazdă – Statele Unite, Mexic şi Canada – să accepte condiţiile sale în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Această solicitare vine după ce, luna trecută, Canada a refuzat intrarea pe teritoriul său a preşedintelui federaţiei iraniene înaintea Congresului FIFA, din cauza legăturilor acestuia cu Gardienii Revoluţiei Islamice, desemnate drept organizaţie teroristă de către Ottawa în 2024, scrie DigiSport.

Participarea Iranului la turneu, care se va desfăşura în perioada 11 iunie - 19 iulie, este înconjurată de incertitudini de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu la sfârşitul lunii februarie, în urma atacurilor aeriene lansate de Statele Unite şi Israel.

„Vom participa cu siguranţă la Cupa Mondială din 2026, dar ţările gazdă trebuie să ţină seama de preocupările noastre”, a declarat federaţia iraniană pe site-ul său oficial.
„Vom participa la turneu, dar fără a renunţa la credinţele, cultura şi convingerile noastre”, a adăugat aceasta, afirmând că „nicio putere externă nu poate priva Iranul de participarea la o competiţie pentru care s-a calificat pe merit”, potrivit news.ro.

Preşedintele federaţiei, Mehdi Taj, a declarat vineri că Teheranul a stabilit 10 condiţii pentru participarea la eveniment, solicitând garanţii cu privire la tratamentul rezervat ţării.

Aceste condiţii includ acordarea vizelor şi respectarea personalului, a drapelului iranian şi a imnului naţional. Teheranul solicită, de asemenea, un nivel ridicat de securitate în aeroporturi, hoteluri şi pe traseele care duc la stadioanele unde va juca echipa.

Secretarul de stat american Marco Rubio a dat asigurări că fotbaliştii iranieni vor fi bineveniţi, dar a avertizat că Statele Unite ar putea refuza intrarea anumitor membri ai delegaţiei iraniene care au legături cu Gardienii Revoluţiei, clasificate ca organizaţie teroristă de către Washington.

„Toţi jucătorii şi membrii staffului tehnic, în special cei care şi-au efectuat serviciul militar în cadrul Gardienilori Revoluţiei Islamice (...) trebuie să obţină vize fără nicio problemă”, a solicitat preşedintele federaţiei iraniene.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a reafirmat că Iranul va disputa, conform programului, meciurile sale din cadrul Cupei Mondiale din Statele Unite.
Iranul, care va avea baza la Tucson, în Arizona, va întâlni Noua Zeelandă, Belgia şi Egiptul în grupa G.

 

