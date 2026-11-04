Care este cauza exactă a morții fotbalistului Jesus de Miguel. Explicația unui medic renumit din Spania

Moartea lui Jesus de Miguel, fostul atacant de 30 de ani al echipei de fotbal Tenerife, din liga a doua spaniolă, ar fi fost cauzată de commotio cordis, un fenomen rar în care un impact puternic asupra pieptului declanșează o aritmie cardiacă.

Spaniolul Jesus de Miguel a suferit un stop cardiac pe teren, după o ciocnire violentă cu portarul Jesus Owono, în partida cu FC Andorra, iar un medic renumit din Spania a explicat mecanismul care a provocat tragedia.

Potrivit Digi Sport, Jesus Almendra, responsabilul Unității de Aritmii Cardiace a Spitalului HM Monteprincipe, a vorbit, pentru presa spaniolă, despre commotio cordis, un fenomen rar în care un impact puternic asupra pieptului declanșează o aritmie cardiacă. Specialistul a explicat și cât de importantă este intervenția rapidă în cazul unui stop cardiac.

„Adevărul este că băiatul a avut un ghinion teribil. Jesus a suferit un fenomen foarte rar, cunoscut de ani de zile sub denumirea de commotio cordis.

Acesta apare atunci când impactul este atât de puternic încât ajunge direct la inimă și provoacă o aritmie cardiacă. Lovitura trebuie să fi fost extrem de puternică și a provocat o energie brutală care a ajuns direct la inimă.

Dar, pentru ca acest lucru să se producă, impactul trebuie să aibă loc într-un anumit moment al ciclului cardiac, adică între două bătăi ale inimii, iar din acest motiv a provocat stopul cardiac printr-o aritmie cauzată de fibrilația ventriculară. Este ceva extrem de rar și ține de un ghinion teribil.

În imagini se vede că jucătorul rămâne complet inconștient pe teren. Creierul nu mai este alimentat cu sânge și începe să sufere după 3, 4 sau 5 minute. Dacă această perioadă este depășită, pacientul moare.

Este faza critică în care trebuie încercată scoaterea pacientului din stopul cardiac în acele minute, prin resuscitare manuală sau cu ajutorul unui defibrilator. Dacă nu se reușește, nu mai există șanse de supraviețuire” a explicat Jesus Almendra, în presa iberică.

Editor : A.C.