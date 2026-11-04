Live TV

Care este cauza exactă a morții fotbalistului Jesus de Miguel. Explicația unui medic renumit din Spania

Data publicării:
Jesús de Miguel de la CD Tenerife
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Moartea lui Jesus de Miguel, fostul atacant de 30 de ani al echipei de fotbal Tenerife, din liga a doua spaniolă, ar fi fost cauzată de commotio cordis, un fenomen rar în care un impact puternic asupra pieptului declanșează o aritmie cardiacă. 

Spaniolul Jesus de Miguel a suferit un stop cardiac pe teren, după o ciocnire violentă cu portarul Jesus Owono, în partida cu FC Andorra, iar un medic renumit din Spania a explicat mecanismul care a provocat tragedia. 

Potrivit Digi Sport, Jesus Almendra, responsabilul Unității de Aritmii Cardiace a Spitalului HM Monteprincipe, a vorbit, pentru presa spaniolă, despre commotio cordis, un fenomen rar în care un impact puternic asupra pieptului declanșează o aritmie cardiacă. Specialistul a explicat și cât de importantă este intervenția rapidă în cazul unui stop cardiac. 

„Adevărul este că băiatul a avut un ghinion teribil. Jesus a suferit un fenomen foarte rar, cunoscut de ani de zile sub denumirea de commotio cordis. 

Acesta apare atunci când impactul este atât de puternic încât ajunge direct la inimă și provoacă o aritmie cardiacă. Lovitura trebuie să fi fost extrem de puternică și a provocat o energie brutală care a ajuns direct la inimă. 

Dar, pentru ca acest lucru să se producă, impactul trebuie să aibă loc într-un anumit moment al ciclului cardiac, adică între două bătăi ale inimii, iar din acest motiv a provocat stopul cardiac printr-o aritmie cauzată de fibrilația ventriculară. Este ceva extrem de rar și ține de un ghinion teribil. 

În imagini se vede că jucătorul rămâne complet inconștient pe teren. Creierul nu mai este alimentat cu sânge și începe să sufere după 3, 4 sau 5 minute. Dacă această perioadă este depășită, pacientul moare. 

Este faza critică în care trebuie încercată scoaterea pacientului din stopul cardiac în acele minute, prin resuscitare manuală sau cu ajutorul unui defibrilator. Dacă nu se reușește, nu mai există șanse de supraviețuire” a explicat Jesus Almendra, în presa iberică. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
los angeles
2
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
Lukașenko
3
„Nu mai sunt nici forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”. Lukașenko anunță când crede că...
Cum se calculează pensia în 2026. Inquam Photos Octav Ganea
4
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare...
Meetings of the parliamentary groups
5
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc sistemul social...
Unul dintre cei mai speriați oameni după alegerile din SUA. Legăturile cu Donald Trump ar putea să-l "înfunde"
Digi Sport
Unul dintre cei mai speriați oameni după alegerile din SUA. Legăturile cu Donald Trump ar putea să-l "înfunde"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Jesús de Miguel de la CD Tenerife
Tragedie în fotbal: Jesús de Miguel de la Tenerife a murit a doua zi după un impact devastator cu portarul advers
defibrilatooor
Șansa la o viață normală după stop cardiac. Cum un defibrilator implantabil a salvat viața unui bărbat de 49 ani
ambulanță în franța
Unul dintre francezii evacuați de pe nava cu hantavirus a prezentat simptome. Autoritățile au impus izolarea strictă
The cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla (Tenerife)
Mărturia unui român din Tenerife după evacuarea pasagerilor din croaziera cu Hantavirus: „Lumea este agitată, necăjită și supărată”
APTOPIX Spain Hantavirus Ship
Doctorul de pe MV Hondius a fost infectat și el cu hantavirus. Un oncolog american, turist la bord, a devenit medicul de facto al navei
Recomandările redacţiei
ID227269-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Cotroceniul apără contractele de lobby din SUA. „Este un instrument...
HO1tOndbAAAf0ZG
„Creierul” procesului de retragere a trupelor americane din Europa...
Dmitri Peskov
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui...
traian basescu in fata ta digi24
Băsescu, după înfrângerea zdrobitoare a republicanilor: „Trump va...
Ultimele știri
Grindeanu îi cere liderei AfD să retragă acuzațiile la adresa românilor: Readuceți la viață o mentalitate din Al Doilea Război Mondial
Atacurile hibride ale Rusiei se intensifică. Ce măsuri ia România
Marea Britanie refuză să plătească despăgubiri pentru rolul său în comerțul cu sclavi: „Nu este fezabil pentru noi”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A aflat de pe TikTok că soțul o înșală, după 22 de ani de mariaj. Cum a descoperit că avea o altă familie și...
Cancan
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: 'Am locuit toți trei' | Imagini...
Fanatik.ro
Compagno, chemat înapoi în SuperLigă la 2 ani după ce a fost dat afară de Gigi Becali! Negocierile se poartă...
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Chivu a refuzat-o pe Real Madrid și scrie istorie la Milano! Câte zeci de milioane de euro a produs pentru...
Adevărul
„Îmi era prea rușine să spun că sunt nepalez”. Cum este văzută România prin ochii lucrătorilor nepalezi și ce...
Digieconomic
Cine plătește amenda dacă mașina este condusă de altă persoană. Ce obligații are proprietarul autoturismului
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
INTERZIS în Canada! Rusia, reacție-fulger după ce i-a fost trântită ușa în nas
Pro FM
Drama ascunsă a celei mai populare soliste. Sora ei mai mică verifica dacă mai e în viață: "A fost...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Pierce Brosnan, despre actorul cu cele mai mari șanse să fie noul James Bond: „E atât de puternic”. Au jucat...
Adevarul
Bloomberg: Democrații preiau Camera Reprezentanților și se apropie de controlul Senatului
Newsweek
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul mediu 35 sau 40 de ani? Câte puncte obții?
Digi FM
Țara din Europa care ar putea intra la anul în UE. A devenit tot mai populară și pentru vacanțele românilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Ultimele zile ale lui Eric Dane, povestite de soție. Ce s-a întâmplat în spital înainte ca actorul să moară...
UTV
Iulia Vântur se deghiza în agent de pază ca să ajungă la Salman Khan, în timpul filmărilor din România...