Ce scrie presa din Turcia după meciul cu România

„Echipa naţională a doborât România... S-a calificat în finala barajului pentru Cupa Mondială: Turcia 1-0 România”, a titrat Cumhuriyet, în timp ce Milliyet a scris: „Echipa naţională a bătut România! Naţionala s-a calificat în finală”.

„Următorul la rând!”, este reacţia cotidianului Fanatik. „Băieţii noştri au câştigat la Dolmabahçe! Echipa naţională de fotbal a Turciei, care a primit România în semifinala barajului pentru Cupa Mondială FIFA 2026, a câştigat meciul cu 1-0 şi şi-a asigurat locul în finală”, a menţionat jurnalul sportiv.

„Băieţii noştri au trecut de obstacolul România. Mai e doar un pas până la Cupa Mondială!”, a scris Hurriyet.

TRT Haber a notat: „Băieţii noştri fac un pas uriaş către Cupa Mondială”.

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final. Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.

