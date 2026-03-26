Ce spune Răzvan Burleanu după meciul cu Turcia despre viitorul lui Mircea Lucescu la națională

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat joi seară, după meciul tricolorilor cu Turcia, pierdut cu scorul de 0-1, că ratarea calificării la Cupa Mondială este „eşecul tuturor”. El a precizat că Mircea Lucescu va fi la conducerea naţionalei şi la următoarea partidă.

„Cu siguranţă va rămâne domnul Lucescu şi pentru următorul joc”, a spus Burleanu.

El a precizat că după înfrângere „este o părere de rău din partea tuturor”. „Am fost în joc. Chiar dacă recunoaştem că Turcia a fost o echipă mai bună, echipa noastră a arătat că a putut să se ridice la nivelul Turciei. Am avut neşansă. Dacă ar fi intrat şutul lui Nicu Stanciu am fi fost în altă situaţie”.

„Este un eşec al nostru, al tuturor”, a mai spus Burleanu despre ratarea calificării la CM.

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final. Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.

