Ce stranieri convoacă de principiu Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia de pe 26 martie

Mircea Lucescu Foto FRF
Mircea Lucescu Foto: FRF

Antrenorul naționalei de fotbal, Mircea Lucescu, a stabilit de principiu ce stranieri va convoca pentru meciul cu Turcia, programat pe 26 martie, în barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, anunță Digi Sport.

Pe lista preliminară se află nume precum Marius Corbu și Ioan Vermeșan, tânărul atacant de la Verona, despre care FRF a anunțat că „există posibilitatea să fie chemat de la U21 la prima reprezentativă de către selecționerul Mircea Lucescu”, arată sursa menționată.

Stranierii convocați de Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia, potrivit Digi Sport:

Portari: Ionuț RADU (Celta de Vigo, Spania)

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania), Deian Sorescu (Gaziantep FK, Turcia), Radu Drăgușin (Tottenham, Anglia), Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania), Bogdan Racovițan (Rakow, Polonia), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, Israel)

Mijlocași: Marius Marin (Pisa, Italia), Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China), Adrian Șut (Al Ain, EAU), Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia), Marius Corbu (Ferencvaros, Ungaria), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, Turcia), Dennis Man (PSV, Țările de Jos)

Atacanți: Louis Munteanu (DC United, SUA), Denis Drăguș (Gaziantep FK, Turcia), Ioan Vermeșan (Hellas Verona, Italia).

România joacă pe 26 martie, la Istanbul, prima finală din drumul către calificarea la Cupa Mondială din vara lui 2026.

Câștigătoarea meciului de pe stadionul lui Beșiktaș va juca partida decisivă împotriva formației calificate din confruntarea Slovacia - Kosovo.

