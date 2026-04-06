Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce intervenție au în vedere medicii

Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) a transmis luni după-masă un nou comunicat de presă în care anunță că medicii au decis continuarea tratamentului inițial stabilit pentru Mircea Lucescu, iar marți va avea loc o nouă evaluare, în vederea unei eventuale intervenții chirurgicale. Familia antrenorului a participat la întrunirea echipelor medicale care îl au în grijă pe selecționer.

ACTUALIZARE 18:35 „În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl. Mircea Lucescu (Cardiologie, ATI, Chirurgie cardiacă, Hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei. La această întâlnire a participat şi familia pacientului.

Pentru moment decizia este că se va continua tratamentul iniţiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia.

În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO).

Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situaţiei medicale a pacientului”, a transmis Spitalul Universitar luni după-masă, într-un nou comunicat de presă.

”În Spitalul Universitar de Urgență București sunt internați în acest moment aproape 800 de pacienți. Fiecare cu viața lui, problemele lui de sănătate, povestea lui, familia lui. Interesul public manifestat față de un pacient trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidențialitate, demnitate, liniște. Facem un apel la presă să respecte aceste principii și să nu mai preia informații incorecte sau inexacte. Comunicatele oficiale ale SUUB conțin datele corecte și exacte. Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evoluția stării de sănătate a domnului Mircea Lucescu și că vom reveni cu informații în curând sau dacă va fi necesar. La acest moment se desfășoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz”, afirmă sursa citată de Agerpres.

La finalul săptămânii trecute, Mircea Lucescu a fost internat de urgență la Spitalul Universitar din Capitală, după ce i s-a făcut rău în timpul ședinței tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale.

