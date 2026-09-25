Cele patru ligi majore europene solicită o schimbare profundă a FIFA

Bundesliga, LaLiga, Lega Serie A și Premier League și-au unit vocile pentru a cere FIFA o nouă structură de guvernanță care, susțin ele, trebuie să fie „ transparentă, obiectivă, proporțională și incluzivă”. Cele patru mari ligi europene cer o participare mai mare a cluburilor, jucătorilor și competițiilor la deciziile care afectează fotbalul mondial, scrie Marca.

Cele patru ligi au emis un comunicat comun în care propun o reformă a modului de funcționare al organismului de conducere al fotbalului mondial și stabilesc trei angajamente pe care le consideră fundamentale: acordarea unei pondere mai mari părților direct afectate de deciziile FIFA, solicitarea unor analize obiective înainte de aprobarea inițiativelor majore și separarea mai clară a funcției de reglementare de funcția comercială a organismului.

Punctul central al propunerii constă în crearea unui organism permanent în care să fie reprezentate principalele părți implicate în fotbal, inclusiv federațiile naționale, ligile, cluburile și jucătorii, atât din fotbalul masculin, cât și din cel feminin.

Ligile solicită ca acest nou organism să nu aibă doar o funcție consultativă, ci să participe în mod efectiv la procesul decizional.

În anumite chestiuni, precum „calendarul, angajarea personalului, competițiile și activele esențiale ale fotbalului”, acestea consideră că ar trebui să fie necesar acordul grupurilor direct afectate.

Premier League, LaLiga, Bundesliga și Serie A reprezintă cele mai puternice patru competiții de fotbal intern din lume, potrivit raportului „Football 50 2026” realizat de Brand Finance.

Comunicat integral al celor mai puternice patru ligi de fotbal

„Solicităm în comun o nouă structură de guvernanță pentru organismul de conducere mondial al sportului nostru, care să fie transparentă, obiectivă, proporțională și incluzivă și care să se bazeze pe trei angajamente fundamentale. Îndemnăm FIFA să:

1. Acorde părților implicate un rol real în procesul decizional

FIFA trebuie să creeze un organism permanent care să reprezinte principalele părți interesate, inclusiv federațiile naționale, ligile, cluburile și jucătorii de fotbal masculin și feminin. Acest nou organism trebuie să primească informații complete cu privire la noile inițiative și să joace un rol relevant în procesul decizional al FIFA. Pentru deciziile referitoare, printre altele, la calendar, angajare, competiții și activele esențiale ale fotbalului, va trebui să se solicite acordul grupurilor direct afectate.

2. Să garanteze un proces decizional bazat pe date obiective

Orice propunere de anvergură a FIFA trebuie să se bazeze pe o justificare clar definită, pe date care să o susțină și pe o evaluare independentă, publicate înainte de adoptarea oricărei decizii. Această analiză trebuie să includă jucătorii, cluburile, ligile și suporterii și să evalueze impactul asupra tuturor părților interesate și asupra dezvoltării fotbalului. Trebuie examinate diverse opțiuni, iar deciziile finale trebuie însoțite de explicații publice.

3. Protejarea funcției de reglementare a FIFA față de funcția sa comercială

Funcția FIFA ca autoritate de reglementare și garant al fotbalului trebuie protejată față de funcția sa comercială de organizator mondial al competițiilor prin intermediul unor garanții instituționale solide care să mențină încrederea, legitimitatea și responsabilitatea. Organismele responsabile de etică, de supravegherea financiară și de procesele electorale trebuie să beneficieze de numiri, bugete și competențe cu adevărat independente de administrația și președinția FIFA. Aceste reforme vor garanta că drepturile asupra principalelor competiții ale FIFA, inclusiv Cupa Mondială, vor fi păstrate în beneficiul întregului fotbal”.

Acest demers vine la scurt timp după ce Gianni Infantino, președintele FIFA, a propus o evaluare externă a modului de funcționare a FIFA, pe fondul crizei provocate de planul său eșuat de a vinde o participație din Cupa Mondială unor investitori privați – inițiativă care a stârnit un val de indignare la nivel mondial.

Editor : M.C