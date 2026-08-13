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CFR Cluj a pierdut cu Tromso și în Norvegia și a fost eliminată din Conference League. Ardelenii au reușit golul de onoare

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faza de joc din meciul tromso - cfr cluj
Foto: Profimedia
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CFR Cluj a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-2, în faţa echipei norvegiene Tromso, meci care a contat pentru manşa secundă a turului al treilea preliminar din Conference League. Clujenii au părăsit cupele europene.

CFR a venit în excursie la Tromso, pe Romssa Arena, după ce pierduse turul cu 0-5 pe teren propriu, şi norvegienii au deschis scorul în minutul 6, prin Hien, după o lovitură de colţ.

Gazdele au dominat restul primei repriză, fără să mai înscrie, în timp ce clujenii nu au reuşit să ajungă la poarta norvegiană.

Elevii lui Jørgen Vik au majorat avantajul în minutul 48, prin Vadebu, iar Nyhammer a lovit bara în minutul 53.

După şase minute a marcat Heine Asen Larsen, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Gazdele au continuat să domine şi Elvebu a trimis şi el în bară, în minutul 64, apoi Vâlceanu a intervenit la Nyhammer, în minutul 72, şi la Heine Asen Larsen, în minutul 75.

Korenica a adus golul de onoare pentru clujeni, în minutul 78 şi Tromso – CFR Cluj a fost 2-1.

CFR este eliminată din Conference League cu 1-7 scor la general.

TROMSO: Haugaard – L. Dahlqvist (Warneryd 46), Tonnessen, Vadebu, Hien, Innvaer – Grundt, Edvardsson (Mikkelsen 75), Lars Olden Larsen (Heine Asen Larsen 46) – Camoes (Braut 84), Nyhammer (Elvebu 62).
Antrenor: Jørgen Vik

CFR CLUJ: Vâlceanu – Braun (V. Kun 46), Abeid, Pantalon, Camora – Fică (F. Barrios 48), Djokovic, A. Păun (Bruno Costa 68) – Cordea (Korenica 46), Şfaiţ, Biliboc (Miclăuş 77).
Antrenor: Laurenţiu Rus.

Cartonaşe galbene: H. A. Larsen 70 / A. Păun 48, Korenica 63

Arbitru: David Dickinson (Scoţia)

Editor : Liviu Cojan

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