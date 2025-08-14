Live TV

CFR Cluj, eliminată din Europa League de Sporting Braga. Ardelenii vor continua în Conference League

faze de joc din meciul braga - cfr cluj
Echipa portugheză Sporting Braga a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în manşa secundă a turului al treilea de calificare din Liga Europa. Clujenii vor juca în play-off-ul Conference League.

La Braga, Nkololo a reuşit o primă acţiune ceva mai periculoasă a clujenilor, şutând pe lângă poartă, din careu, în minutul 10, dar minutul 17 a adus un penalti pentru gazde, la faultul comis de Sinyan în careu, asupra lui Zalazar, iar acesta din urmă a transformat, dechizând scorul, relatează News.ro.

În minutul 43 Hornicek a respins cu greutate şutul lui Fică, însă gazdele au intrat cu avantaj dublat la pauză, după ce Zalazar a înscris pentru 2-0.

Hindrich a avut o intervenţie excelentă în minutl 60, la lovitura de cap a lui Zalazar, iar până la final lusitanii nu au mai forţat.

Sporting Braga s-a impus cu 2-0 şi, cu 4-1 scor general, se califică în play-off-ul Ligii Europa, în timp ce CFR Cluj merge în play-off-ul Conference League, unde va înfrunta FC Noah (Armenia).

SPORTING BRAGA: Hornicek – Lagerbielke (Leonardo Lelo 73), Paulo Oliveira (Vitor Carvalho 61), Niakate, Victor Gomez – Joao Moutinho (Diego Rodrigues 82), Gorby (Gabri Martinez 61), Dorgeles – Zalazar, Fran Navarro, Ricardo Horta (Pau Victor 73).
Antrenor: Carlos Vicens

CFR CLUJ: Hindrich – Aly Abeid (Simao Rocha 46), Leo Bolgado, Sinyan (M. Ilie 46), Camora – T. Keita (Emerllahu 63), Djokovic, Fică – Korenica (Cordea 46), Postolachi, Nkololo (Gjorgjievski 68).
Antrenor: Dan Petrescu

Arbitri: Sascha Stegemann - Christof Gunsch, Marco Achmuller - Martin Petersen (toţi din Germania)

Arbitri VAR: Soren Storks - Patrick Hanslbauer (ambii din Germania)

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a învins și în deplasare pe FC Drita

Universitatea Craiova, calificare cu emoții în play-off-ul Conference League, după ce a pierdut în deplasare cu Spartak Trnava

