CFR Cluj s-a calificat cu emoții în turul al treilea preliminar din Europa League. Oaspeții au avut două goluri anulate

Echipa CFR Cluj a învins joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea elveţiană Lugano, în manşa a doua a turului secund al Europa League. Clujenii s-au calificat în turul al treilea preliminar al competiţiei.

Lugano a început meciul de la Cluj cu o ocazie semnată de Behrens, în minutul 3, şi a dominat prima jumătate de oră a meciului, parte în care clujenii nu au avut şut spre poartă.

Hindrich a intervenit excelent la Behrens, în minutul 36 şi prima repriză s-a încheiat fără gol marcat.

Gazdele nu au reuşit să şuteze la poartă şi au fost dominaţi copios de elveţieni. Aceştia au şi înscris, în minutul 51, prin Behrens, dar golul a fost anulat de VAR pentru un henţ.

După mai bine de o oră de joc a apărut şi primul şut la şi pe poartă al elevilor lui Dan Petrescu, reuşit de Louis Munteanu, în minutul 64.

După numai trei minute Behrens a înscris din nou, dar şi acest gol a fost anulat după verificarea VAR, pentru ofsaid.

În minutul 90+8 Louis Munteanu a scăpat singur în careul oaspeţilor, dar a şutat slab şi Saipi a reţinut mingea, iar meciul a intrat în prelungiri.

În minutul 96 Korenica a executat un corner, iar Sheriff Sinyan a înscris cu o lovitură de cap, deschizând scorul.

Bislimi a lovit bara transversală cu un şut din afara careului, în minutul 105, însă oaspeţii nu au putut înscrie golul care să ducă partida la lovitur de departajare şi CFR Cluj – Lugano a fost 1-0.

CFR Cluj s-a calificat în turul al treilea al Ligii Europa, unde va înfrunta învingătoarea din meciul Sporting Braga – Levski Sofia, relatează News.ro.

Dan Petrescu: Victorie extraordinară. Lugano în campionatul românesc nu ar avea adversar

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat după meciul cu Lugano că în campionatul României formaţia elveţiană nu ar avea adversar, ar fi campioană.

„Am reuşit o victorie extraordinară. Cred că Lugano în campionatul românesc nu ar avea adversar, ar fi campioană. Am încercat să scoatem maxim din orice fază. Am revenit la ce îmi place mie, 1-0, gol din fază fixă. Jucătorii au dat tot ce au avut. Am rezistat, n-am făcut greşeli mari în apărare. O seară extraordinară pentru Cluj, pentru CFR”, a spus Dan Petrescu.

Camora: Am avut mult noroc, a fost ziua noastră

Mario Camora a declarat că echipa clujeană a avut mult noroc la confruntarea cu Lugano. „Mă bucur, dar încă nu am ajuns la obiectiv, calificarea într-o grupă europeană. Un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună, dar astăzi am avut şi foarte mult noroc. Nu ne-au surprins, îi ştiam bine, au o echipă de valoare, o echipă bună, dar norocul a fost de partea noastră. După ce s-au anulat două goluri şi au avut şi bară, era clar că e ziua noastră”, a spus acesta după meci.

CFR CLUJ: Hindrich – Bosec, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fică (Leo Bolgado 82), Djokovic, Korenica (E. Mensah 118) – Nkololo (Aly Abeid 111), L. Munteanu (Gjorgjievski 111), Postolachi (A. Păun 46).

Antrenor: Dan Petrescu

LUGANO: Saipi – Zanotti (Cimignani 112), Papadopoulos, Mai (Duville-Parsemain 111), Alioski (Kelvin 112) – Steffen, Grgic, Bislimi, Dos Santos (Mohamed Mahmoud 80) – Koutsias (Bottani 66), Behrens.

Antrenor: Mattia Croci-Torti

Cartonaşe galbene: Nkololo 90+4, M. Ilie 98, Bosec 112 / Alioski 27, Behrens 72, Bottani 81, Mai 89.

Arbitri: Allard Lindhout – Johan Balder, Ruy De Nas – Alex Bos.

Arbitri VAR: Pol van Boekel – Robin Hensgens (toţi din Ţările de Jos).

