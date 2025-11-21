Live TV

Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo

Data publicării:
ecusonul nationalei de fotbal a romaniei
Tragerea la sorți a stabilit, ieri, că România va înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din 2026, pe 26 martie 2026.

Chiar dacă doar echipa cîștigătoare contează, pentru că merge mai departe în „finala mare” și echipa care pierde va mai disputa un meci.

Acest lucru este prefăzut de regulament, informează DigiSport.

Astfel, învingătoarea meciului va juca în finală cu formația calificată în urma confruntării dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie.

România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo și dacă pierde cu Turcia și ratează și ultima șansă de calificare la Cupa Mondială din 2026.

Motivul: forul continental a stabilit ca pierzătoarele din semifinalele barajelor se vor înfrunta într-o partidă amicală.

Astfel, dacă va pierde cu Turcia, România va juca un meci amical, în deplasare, cu învinsa din jocul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

