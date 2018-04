Cine e mai bun: Messi sau Ronaldo? Discuție reaprinsă după „foarfeca” lui Cristiano cu Juventus

Deceniul de hegemonie al tandemului Cristiano Ronaldo - Lionel Messi este complet. În 2017, portughezul a câştigat pentru a cincea oară Balonul de Aur şi l-a egalat astfel pe marele său rival de la FC Barcelona. Din 2007, când brazilianul Kaka primea râvnitul trofeu acordat de France Football, cei doi jucători au monopolizat Balonul de Aur, într-o demonstraţie de forţă nemaiîntâlnită în istorie.

Se pune astfel întrebarea: Cine este cel mai bun? Statistica arată o foarte mică diferență între cei doi, iar admiratorii acestui sport, alături de profesioniști, vor rămâne probabil decenii de acum încolo, împărțiți în două tabere. Fiecare cu argumentele ei. Cert este că în prezent, ambii scriu istorie și poate uneori ne întrebăm dacă nu cumva e nedrept că cei doi fotbaliști evoluează în același timp și ne obligă să căutăm neîntrerupt la întrebarea de mai sus. De exemplu, în istoria recentă, Pele și Maradona au evoluat în perioade diferite și fiecare a scris istorie la timpul lui.

Marți, în meciul cu Juventus, Cristiano Ronaldo a demonstrat încă o dată că este un atlet desăvârșit. Golul înscris din „foarfecă” a fost unul senzațional, iar mingea lovită de portughez se afla la o înălțime de 2,23 metri deasupra gazonului, în momentul execuției, susține Marca.

Video cu „foarfeca” lui Ronaldo din meciul cu Juventus



