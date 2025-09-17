Live TV

Club de fotbal italian, plasat sub administrare judiciară după descoperirea unor legături cu mafia calabreză

minge de fotbal
Foto: GettyImages

Crotone, club din Serie C, a fost plasat sub administrare judiciară pentru un an, după ce poliţia a găsit „dovezi suficiente” ale unei infiltrări generalizate a mafiei, au anunţat procurorii.

Decizia luată marţi înseamnă că gruparea italiană îşi va continua activitatea sportivă, dar sub supravegherea administratorilor judiciari. Clubul în sine nu face obiectul unei anchete, relatează News.ro.

Parchetul din Catanzaro a indicat într-un comunicat că gruparea Crotone a fost „supusă, în ultimul deceniu, direct sau cel puţin indirect, condiţiilor de intimidare şi aservire de către membrii clanurilor locale ale 'Ndrangheta”, puternica mafie stabilită în Calabria, regiunea Crotone. Această organizaţie ar fi infiltrat în special serviciile de securitate şi de vânzare a biletelor ale clubului. 

Acest regim de administrare judiciară decis de parchetul din Catanzaro are ca scop contribuirea la readucerea activităţilor economice ale FC Crotone în legalitate.

„FC Crotone va colabora activ cu administratorii judiciari numiţi de tribunal pentru a-şi continua activitatea în interesul clubului, al suporterilor şi al sportului în general”, a declarat clubul calabrez într-un comunicat. Încă în Serie A în trecutul recent, între 2016 şi 2018, apoi în 2020-2021, Crotone evoluează în Serie C pentru al patrulea sezon consecutiv.

Infiltrarea mafiei în fotbalul italian, inclusiv în activităţile lucrative de comercializare a produselor şi vânzarea biletelor, este un fenomen binecunoscut, anchetele recente vizând grupurile ultras ale echipelor Inter şi AC Milan.

