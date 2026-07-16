CM 2026. Decizia luată de FIFA după ce Anglia a făcut o plângere oficială împotriva Argentinei. Ce riscă jucătorii sud-americani vizați

După ultimul fluier al meciului Anglia - Argentina 1-2, din semifinalele Cupei Mondiale 2026, jucătorii sud-americani au afișat un banner cu mesajul „Malvinele (Insulele Falkland – n.red.) sunt ale Argentinei”, relatează Digi Sport.

Englezii au considerat gestul argentinienilor unul ofensator și, a doua zi după partidă, prin vocea lui Peter Kyle, ministrul britanic al comerțului, au anunțat că au făcut plângere la FIFA împotriva echipei pregătite de Lionel Scaloni și au cerut forului internațional să ia măsuri.

Sud-americanii riscă două sancțiuni

În cursul zilei de joi, 16 iulie, FIFA a luat o primă decizie: a început o anchetă, notează AS.com, și sunt luate în calcul două variante: federația argentiniană va fi amendată, sau jucătorii care au fost implicați și au ținut banner-ul respectiv vor fi suspendați pentru următoarele jocuri.

Conform sursei menționate anterior, cel mai probabil se va alege prima opțiune, iar AFA va fi sancționată cu câteva zeci de mii de euro, așa cum s-a întâmplat și în trecut, când argentinienii au afișat același mesaj la un alt meci internațional.

Regulamentul FIFA e clar și nu permite niciun gest legat de politică, mai ales la un eveniment precum Cupa Mondială, unde vizibilitatea este maximă.

„Din păcate, este o parte tristă a istoriei noastre. Banner-ul a fost dedicat pentru toată lumea implicată în acest capitol și, repet, în istoria noastră. Și doare. Știam că jucăm și pentru ei”, a declarat Leandro Paredes, mijlocașul naționalei Argentinei.

Bannerul, referire la disputa teritorială care a degenerat în conflict armat în 1982

Bannerul, care face referire la disputa teritorială care a degenerat în conflict armat în 1982, a fost purtat de mai mulţi jucători după fluierul final şi a fost aşezat pe gazonul stadionului din Atlanta de către Giovani Lo Celso. Gestul pare să încalce regulamentele FIFA, care interzic orice manifestaţie cu caracter politic în incinta stadionului pe durata turneelor organizate de forul fotbalistic mondial.

„Cupa Mondială poate că nu este a noastră, dar Insulele Falkland sunt cu siguranţă ale noastre”, a reacţionat un purtător de cuvânt de la Downing Street.

Situat în Atlanticul de Sud, la 600 de kilometri de coasta Argentinei, arhipelagul Malvinelor a fost teatrul unui război între Argentina şi Regatul Unit în 1982, soldat cu moartea a 649 de argentinieni şi 255 de britanici pe parcursul a 74 de zile. De la înfrângerea sa în acel conflict, Argentina a continuat să revendice suveranitatea asupra insulelor.

Preşedintele argentinian Javier Milei a încercat să calmeze spiritele miercuri seară: „Să nu amestecăm lucrurile. Insulele Malvine vor fi recuperate printr-o diplomaţie abilă, nu prin manifestări ieftine de patriotism”, a declarat el la Radio Mitre, fără a face referire directă la gestul jucătorilor.

„Facem progrese diplomatice uriaşe, am reuşit să determinăm ONU să oblige Anglia să stea la masă şi să discute cu noi, dar să nu amestecăm lucrurile: este doar un meci de fotbal”, a adăugat el, salutând totodată „o bornă glorioasă” pentru echipa „albiceleste”.

„Mâna lui Dumnezeu” din 1986, „o revanşă simbolică împotriva englezilor”

La Cupa Mondială 1986, la patru ani după război, Argentina a eliminat Anglia în sferturile de finală graţie a două goluri legendare marcate de Diego Maradona (2-1), inclusiv faimoasa „Mână a lui Dumnezeu”, pe care fostul număr 10 a descris-o drept „o revanşă simbolică împotriva englezilor”.

Imnul neoficial al suporterilor argentinieni pentru Cupa Mondială din 2026, „La Cuarta Estrella” („A patra stea”), conţine şi o referire la arhipelagul disputat: „Pentru Malvine, pentru Diego, pentru ultima cursă a lui Leo (Messi), Argentina, vreau să te văd dublă campioană mondială...”

Ministerul de Externe al Argentinei a mai precizat că a depus luni un protest la Londra în legătură cu deplasările unei nave britanice în Atlanticul de Sud, care „nu au fost notificate în mod corespunzător (autorităţilor argentiniene), în conformitate cu acordurile şi declaraţiile bilaterale în vigoare”.

HMS Medway, navă care face parte din forţa operativă locală, a navigat din Malvine către Chile la începutul lunii iulie, iar potrivit mai multor surse media, Marina argentiniană i-a detectat trecerea prin apele sale teritoriale.

Downing Street a răspuns joi că „a notificat în prealabil guvernul argentinian că HMS Medway efectua o vizită de rutină în Chile, în perioada 5-8 iulie”, în cadrul unei misiuni ştiinţifice.

Editor : Liviu Cojan