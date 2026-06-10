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CM 2026. FIFA a interzis echipamentul unei participante la Cupa Mondială cu patru zile înainte de primul ei meci

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Wilson Isidor (Haiti)
Atacantul haitian Wilson Isidor. Foto: Profimedia

O echipă participantă la Cupa Mondială a primit vestea de la FIFA, cu doar patru zile înainte de primul meci: trebuie să schimbe echipamentul.

Haiti este nevoită să-și schimbe echipamentul pentru Cupa Mondială, pe ultima sută de metri. Echipa din Haiti și-a prezentat echipamentele pentru turneul final încă din aprilie, și le-a folosit în meciurile amicale cu Noua Zeelandă, 4-0, și cu Peru, 1-2, dar se vede nevoită să le schimbe pentru Mondial, unde debutează pe 14 iunie, de la ora 04:00, împotriva Scoției.

Motivul? FIFA a identificat pe echipamente anumite elemente care pot fi interpretate drept un mesaj politic. Este vorba despre elementele care apar în partea dreaptă jos pe fața tricourilor, unde este o scenă desprinsă din bătălia de la Vertieres din 1803, când Haiti și-a obținut independența față de Franța.

Saeta, compania columbiană care produce echipamentele naționalei din Haiti, a emis un comunicat prin care anunță că FIFA a identificat anumite „nereguli” pe tricouri și că a făcut modificările necesare pentru turneul final de Cupă Mondială. Varianta finală a echipamentului nu a fost făcută publică, dar, foarte probabil, a fost eliminată complet imaginea cu soldații și drapelul alb-roșu din partea de joc a tricoului.

„În timpul procesului de analiză, FIFA a stabilit că anumite elemente vizuale pot fi interpretate diferit, în neconcordanță cu regulile FIFA în privința echipamentelor și, astfel, a cerut efectuarea unor schimbări. Chiar dacă această interpretare diferă de ce am vrut noi să transmitem, Saeta a respectat decizia și a făcut modificările cerute de FIFA”, a transmis compania.

Editor : Sebastian Eduard

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FIFA le-a interzis echipamentul pentru Cupa Mondială, cu 4 zile înainte de primul meci!
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