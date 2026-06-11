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CM 2026. Jucătorii naţionalei Germaniei vor plăti călătoria la stadion pentru 600 de suporteri

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Suporteri Germania
Foto: Profimedia

Jucătorii naţionalei Germaniei s-au mobilizat pentru a uşura povara fanilor afectaţi de creşterea vertiginoasă a costurilor de transport la Cupa Mondială, oferindu-se să acopere cheltuielile de călătorie cu autobuzul pentru 600 dintre aceştia, pentru ultimul meci din Grupa E împotriva Ecuadorului, care va avea loc în New Jersey pe 25 iunie, relatează Reuters.

Autorităţile municipale au majorat de câteva ori tarifele pentru transportul cu trenul şi autobuzul de la New York la stadionul MetLife din New Jersey, invocând presiunea crescută asupra sistemelor de transport public.

Acest lucru a stârnit reacţii negative din partea suporterilor care au plătit deja sume mari pentru biletele la meci.

„Având în vedere costurile ridicate ale transportului cu autobuzul şi trenul în New York pe durata Cupei Mondiale, jucătorii echipei naţionale a Germaniei au organizat transport gratuit la ultimul meci din faza grupelor pentru 600 de suporteri”, a comunicat Federaţia Germană de Fotbal, potrivit BBC.

„Căpitanul Joshua Kimmich şi colegii săi acoperă costurile autobuzelor care vor transporta suporterii de la New York la stadionul din New Jersey pentru meciul împotriva Ecuadorului.”

O călătorie dus-întors cu trenul până la stadion, care costă de obicei 12,90 dolari, a fost stabilită la 98 de dolari pe durata meciurilor din Cupa Mondială, în scădere faţă de tariful iniţial propus de 150 de dolari, după ce NJ Transit a fost ţinta unor critici dure.

La ultimele două Cupe Mondiale, din Rusia şi Qatar, transportul a fost gratuit pentru suporteri.

Editor : Sebastian Eduard

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