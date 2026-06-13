Live TV

CM 2026. Neymar ratează meciul de debut al Braziliei la Cupa Mondială. „Lucrează din greu pentru a fi în formă”

Data publicării:
fotbal neymar
Neymar. FOTO: Profimedia Images

Echipa Braziliei va trebui să se descurce fără superstarul Neymar la meciul său de debut la Cupa Mondială 2026. împotriva Marocului şi, eventual, chiar pe parcursul întregii faze a grupelor, a declarat selecţionerul Carlo Ancelotti, citat de DPA.

„Lucrează din greu pentru a fi din nou în formă cât mai repede posibil. Sperăm că se poate întoarce la antrenamente complete săptămâna viitoare”, a spus Ancelotti, scrie Agerpres.

Neymar nu este încă refăcut complet după o accidentare la gambă, iar Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) a anunţat recent că atacantul face progrese în recuperarea sa.

Cel mai scump fotbalist din istorie a lipsit, de asemenea, de la antrenamente cu o zi înainte de meciul împotriva Marocului, programată sâmbătă la New Jersey. Atacantul lui Santos ratase deja meciurile de pregătire cu Panama şi Egipt, după ce convocat în mod surprinzător de Ancelotti.

Italianul, primul antrenor din afara Braziliei instalat la conducerea cvintuplei campioane mondiale, a declarat că l-a inclus în lot pe Neymar nu doar datorită calităţilor sale fotbalistice, ci şi datorită experienţei sale.

„Poate fi un bun exemplu pentru jucătorii mai tineri din lotul nostru”, a explicat italianul.

Coechipierul lui Neymar, Vinícius Junior, l-a numit un idol pe fostul atacant al lui FC Barcelona şi Paris Saint-Germain. „Mă inspiră. Îi urez să se refacă rapid şi aştept cu nerăbdare să revină în sfârşit pe teren”, a spus jucătorul lui Real Madrid.

Selecţionerul Marocului, Mohamed Ouahbi, a declarat că echipa sa este pregătită pentru absenţa lui Neymar. „Ne-am pregătit pentru un meci cu şi fără Neymar. Nimic nu se schimbă pentru noi”, a spus tehnicianul în vârstă de 49 de ani.

Cu toate acestea, căpitanul marocan Achraf Hakimi regretă că un duel cu Neymar nu va avea loc.

„Vreau să joc împotriva celor mai buni jucători, iar Neymar este printre cei mai buni”, a spus câştigătorul Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain.

După meciul împotriva Marocului (la noapte, ora 1:00), Brazilia va înfrunta Haiti, pe 19 iunie, şi Scoţia, pe 24 iunie, în faza grupelor.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (80)
1
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
MALMÖ, Sweden. , . Two JAS 39C Gripen make a flyover and begin the celebration of Veterans Day at the Bastion (Bastion Uppsala) in Malmö on Friday, May 29, 2026. Photo: Johan Nilsson/TT/Code 50090 undefined This text is auto translated Credit: TT News Age
3
NATO a declanșat cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană după ce un avion de...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
4
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
profimedia-1107742527
5
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Un bărbat a scos ”telefonul” la Cupa Mondială și a făcut înconjurul lumii! Absolut nimeni nu se aștepta: ”Pe viață”
Digi Sport
Un bărbat a scos ”telefonul” la Cupa Mondială și a făcut înconjurul lumii! Absolut nimeni nu se aștepta: ”Pe viață”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Toronto, Canada - 12 July: Bosnia and Herzegovina s player during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 20
CM 2026. O melodie bosniacă despre deziluzia față de Visul American devine un hit al Cupei Mondiale
profimedia-1109744105
CM 2026. Festivitate de deschidere a Cupei Mondiale la Toronto: au cântat Alanis Morissette şi Michael Buble
Jibril Rajoub
CM 2026. SUA au interzis un președinte de federație la Cupa Mondială
faza de joc din mexic africa de sud la cm 2026
CM 2026. Mexic a învins Africa de Sud în meciul de debut al turneului, unul cu trei jucători eliminaţi
Fotbal pariuri
CM 2026. Pariurile pe Cupa Mondială ar putea depăși 50 de miliarde de dolari. Care țară are cele mai bune șanse să câștige
Recomandările redacţiei
Rachetă Tomahawk
A pune capăt dependenței UE de capacitățile SUA e una, a le refuza...
dronă Vampir folosită de armata ucraineană
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de...
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto US Central Command X
Armata americană anunță că a distrus drone-kamikaze iraniene lansate...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Premierul Ilie Bolojan participă duminică la Congresul PAS de la...
Ultimele știri
„Arată ca la Cernobîl. Devine din ce în ce mai periculos”: mărturii despre viața în cel mai bombardat cartier din Kiev
Numele lui Donald Trump a fost îndepărtat de pe clădirea Kennedy Center, la doar șase luni de la montare
Rusia instalează baze de lansare a dronelor lângă Belarus pentru „un acces mai ușor către Ucraina”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințesa Catherine, apariție impecabilă la Trooping the Colour 2026. Accesoriul care i-a completat perfect...
Cancan
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de...
Fanatik.ro
Amicale de Champions League pentru U Craiova. Oltenii au ridicat ștacheta la nivel de adversari. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Au transferat un internațional care-l „umilește” pe Tamaș la consumul de alcool, iar fanii au intrat în...
Adevărul
Cum trăiesc oamenii în cel mai bombardat cartier al Kievului: „Arată ca la Cernobîl”
Playtech
Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din...
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Simona Halep a pronunțat un singur nume, înaintea meciului de retragere: "Îi mulțumesc!"
Pro FM
Connect-R și fiica lui de 12 ani, prima dată împreună pe scenă. Solistul nu și-a ascuns emoția și mândria...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
„Un bacalaureat de mântuială". O profesoară cu zeci de ani la catedră acuză că examenul a fost simplificat...
Newsweek
Ministrul Muncii anunță că sistemul de pensii este în pericol. Crește vârsta de pensionare sau scad pensiile?
Digi FM
Ce băiat mare au Adrian Enache și Iuliana Marciuc! David a terminat anul doi de facultate în Olanda și vine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Gestul uriaș al lui Spielberg: a renunțat la „Harry Potter” pentru a îndeplini una dintre ultimele dorințe...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme