CM 2026. Neymar ratează meciul de debut al Braziliei la Cupa Mondială. „Lucrează din greu pentru a fi în formă”

Echipa Braziliei va trebui să se descurce fără superstarul Neymar la meciul său de debut la Cupa Mondială 2026. împotriva Marocului şi, eventual, chiar pe parcursul întregii faze a grupelor, a declarat selecţionerul Carlo Ancelotti, citat de DPA.

„Lucrează din greu pentru a fi din nou în formă cât mai repede posibil. Sperăm că se poate întoarce la antrenamente complete săptămâna viitoare”, a spus Ancelotti, scrie Agerpres.

Neymar nu este încă refăcut complet după o accidentare la gambă, iar Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) a anunţat recent că atacantul face progrese în recuperarea sa.

Cel mai scump fotbalist din istorie a lipsit, de asemenea, de la antrenamente cu o zi înainte de meciul împotriva Marocului, programată sâmbătă la New Jersey. Atacantul lui Santos ratase deja meciurile de pregătire cu Panama şi Egipt, după ce convocat în mod surprinzător de Ancelotti.

Italianul, primul antrenor din afara Braziliei instalat la conducerea cvintuplei campioane mondiale, a declarat că l-a inclus în lot pe Neymar nu doar datorită calităţilor sale fotbalistice, ci şi datorită experienţei sale.

„Poate fi un bun exemplu pentru jucătorii mai tineri din lotul nostru”, a explicat italianul.

Coechipierul lui Neymar, Vinícius Junior, l-a numit un idol pe fostul atacant al lui FC Barcelona şi Paris Saint-Germain. „Mă inspiră. Îi urez să se refacă rapid şi aştept cu nerăbdare să revină în sfârşit pe teren”, a spus jucătorul lui Real Madrid.

Selecţionerul Marocului, Mohamed Ouahbi, a declarat că echipa sa este pregătită pentru absenţa lui Neymar. „Ne-am pregătit pentru un meci cu şi fără Neymar. Nimic nu se schimbă pentru noi”, a spus tehnicianul în vârstă de 49 de ani.

Cu toate acestea, căpitanul marocan Achraf Hakimi regretă că un duel cu Neymar nu va avea loc.

„Vreau să joc împotriva celor mai buni jucători, iar Neymar este printre cei mai buni”, a spus câştigătorul Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain.

După meciul împotriva Marocului (la noapte, ora 1:00), Brazilia va înfrunta Haiti, pe 19 iunie, şi Scoţia, pe 24 iunie, în faza grupelor.

Editor : Sebastian Eduard