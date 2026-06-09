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CM 2026. Președintele FIFA, Gianni Infantino, este vizat într-o nouă plângere penală depusă de fostul său șef, Michel Platini

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Top Athletes Gather For Il Festival Dello Sport In Trento, Italy - 09 Oct 2025
Michel Platini. Foto: Profimedia

Michel Platini, fost preşedinte al UEFA, a intentat luni un proces împotriva preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru ''denunţ calomnios'' şi ''trafic de influenţă'', ca răspuns în scandalul care i-a barat ascensiunea la vârful fotbalului mondial în 2015, potrivit unui comunicat transmis AFP. Acesta acuză presupuse manevre și influențe care ar fi dus la excluderea sa din cursa pentru conducerea forului mondial al fotbalului, într-un dosar deschis chiar înainte de startul Cupei Mondiale.

Acest proces, care vizează şi doi foşti oficiali FIFA, include o acţiune în civil şi, prin urmare, ''va duce la numirea unui judecător de instrucţie'', a explicat fosta legendă franceză a fotbalului, potrivit AFP, preluată de Agerpres, și AP.

Platini a depus atât o plângere penală, cât și o acțiune civilă în Franța, vizând FIFA și mai mulți foști și actuali oficiali ai fotbalului mondial.

Platini, şeful UEFA între 2007 şi 2015, a depus anterior două plângeri simple în 2018 şi 2021 în acelaşi dosar, respectiv pentru denunţ calomnios împotriva unor persoane necunoscute şi pentru trafic de influenţă împotriva lui Gianni Infantino. Ambele au fost trimise instanţelor elveţiene: prima a fost considerată prescrisă, iar a doua a fost respinsă în octombrie anul trecut.

Triplul câştigător al Balonului de Aur va intenta, de asemenea, un proces civil împotriva FIFA, forul de conducere al fotbalului mondial, ''pentru a obţine despăgubiri pentru toate daunele'' legate de ''manevrele folosite pentru a-l împiedica să fie ales preşedinte FIFA în 2015''.

''Nu voi renunţa să lupt contra oamenilor care mi-au făcut o nedreptate'', a promis Platini în martie anul trecut la radioul RMC, referindu-se la cazul de fraudă care a precipitat căderea sa înainte de a obţine o achitare definitivă în Elveţia în august 2025.

Michel Platini consideră că Gianni Infantino, care a fost adjunctul său la UEFA, precum şi fostul director juridic al FIFA, Marco Villiger, şi fostul preşedinte al comitetului de audit Domenico Scala, ''au lucrat pentru a-l exclude din cursa pentru preşedinţia'' forului mondial, prin ''acuzaţii complet nefondate''.

Dezvăluirea din toamna anului 2015 a unei plăţi de 2 milioane de franci elveţieni (1,8 milioane de euro) vărsată francezului de către FIFA cu patru ani înainte a declanşat o serie de proceduri disciplinare şi apoi penale, chiar în momentul în care Michel Platini părea ideal poziţionat pentru a prelua conducerea FIFA.

Izolarea fostului căpitan al echipei naţionale a Franţei a deschis calea pentru alegerea neaşteptată, în februarie 2016, a secretarului său general la UEFA, Gianni Infantino.

Italo-elveţianul a fost reales fără opoziţie în 2019 şi 2023 şi va candida pentru un alt mandat în martie 2027. 

Editor : M.C

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