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CM 2026. Prima reacție a lui Lionel Messi după calificarea Argentinei în finala Cupei Mondiale: „Este o nebunie”

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Lionel Messi
Lionel Messi merge în finala CM 2026. Foto: Profimedia
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Din articol
Anglia – Argentina 1:2

Starul argentinian Lionel Messi a afirmat că „este o nebunie să joci două finale consecutive ale Cupei Mondiale” de fotbal, după ce naţionala sa a învins cu scorul de 2-1 asupra Angliei, în cea de-a doua semifinală a ediţiei 2026, miercuri, la Atlanta, informează AFP.

„Am trăit nişte sentimente foarte speciale, cred că grupul le-a simţit şi ştiam că nu era doar o altă victorie, era una importantă, una pe care poporul argentinian şi-o dorea, de asemenea şi noi”, a subliniat Messi, referindu-se la rivalitatea istorică cu Anglia.

„Astăzi am mers din nou şi am obţinut victoria, când lucrurile au devenit dificile, nu am încetat niciodată să credem”, a spus căpitanul argentinian, adăugând: „I-am împins în terenul lor şi, sincer, este o bucurie imensă”.

„Am readus Argentina printre primele două naţiuni din fotbalul mondial”, a continuat Messi, golgheterul Cupei Mondiale 2026, cu 8 reuşite, la egalitate cu francezul Kylian Mbappe (sud-americanul are avantaj la pasele decisive, 4-3, n.r.).

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El le-a cerut fanilor argentinieni „să se bucure şi să trăiască acest moment aşa cum o fac acum”.

În ceea ce priveşte echipa Argentinei, el a subliniat că „acest grup, atunci când se uneşte şi este unit, oferă întotdeauna ceva în plus”.

„Ca întotdeauna, acum va fi voia lui Dumnezeu”, a concluzionat Messi înaintea finalei împotriva Spaniei, duminică, la East Rutherford, lângă New York.

Anglia – Argentina 1:2

Anglia a deschis scorul în semifinala de la Atlanta prin Anthony Gordon (55), însă argentinienii a întors rezultatul în finalul jocului, prin golurile lui Enzo Fernandez (85) şi Lautaro Martinez (90+2).

Argentina, deţinătoarea trofeului, va înfrunta în finala programată duminică la East Rutherford (New Jersey), selecţionata Spaniei, campioana europeană en titre, care a eliminat la rândul ei Franţa (2-0), marţi, în prima semifinală.

 

Editor : Sebastian Eduard

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