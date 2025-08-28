Conference League. CFR Cluj, eliminată din Conference League după o victorie de palmares cu BK Haecken

CFR 1907 Cluj a fost eliminată din competiţia de fotbal Conference League după ce a reuşit o victorie de palmares, 1-0 (0-0) cu echipa suedeză BK Haecken, joi seara, pe Stadion „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în manşa secundă a play-off-ului.

Clujenii, cu Mandorlini aflat pentru prima oară pe bancă după venirea la echipă, au început bine, dar suedezii au reuşit să revină rapid la conducerea jocului şi au fost aproape de gol în minutele 12 (prin Dembe) şi 15 (prin Silas Andersen).

Gazdele au reacţionat prin marea ocazie a lui Badamosi, în minutul 28, şi, mai ales, prin bara transversală prinsă de ghiuleaua lui Biliboc, din minutul 39.

Partea secundă a început cu ocazia lui Cordea, şut pe lângă poartă, în minutul 46, pentru ca în minutul 47 clujeniii să deschidă scorul, prin Păun. şut cu deptul din careu. Louis Munteanu a ratat în minutul 76, când Berisha a parat şutul golgeterului român.

Hindrich a intervenit foarte bine în minutul 86 şi CFR Cluj s-a impus cu 1-0, dar mai departe, în grupa Conference League, merge Hacken, cu 7-3 scor la general. Clujenii părăsesc cupele europene.

CFR CLUJ: Hindrich – Aly Abeid, Kresic, Leo Bolgado, Camora – Al. Păun (Nkololo 61), Djokovic, Emerllahu (C. Deac 79) – Cordea (Fică 61), Badamosi (L. Munteanu 60), Biliboc (Postolachi 61).

Antrenor: Andrea Mandorlini

HACKEN: E. Berisha – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist – S. Andersen, Rygaard (S. Holm 71) – Brusberg (P. Dahbo 62), Simon Gustafson, Layouni (Nioule 88) – Dembe (Hrstic 71).

Antrenor: Jens Gustafsson

Cartonaşe galbene: Cordea 58

Arbitri: Sebastian Gishamer - Roland Riedel, Santino Schreiner - Walter Altmann (toţi din Austria)

Arbitri VAR: Manuel Schuettengruber - Jakob Semler (ambii din Austria)

