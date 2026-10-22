Conference League. Prima victorie în grupă - Universitatea Craiova a învins pe Inter D’Escaldes. Ce meci urmează pentru olteni

Echipa campioană României, Universitatea Craiova a învins joi, în deplasare, scor 3-1, formaţia Inter D’Escaldes, din Andorra, în a doua etapă a grupei Conference League.

Craiova şi-a dorit să reuşească un rezultat favorabil în Andorra, în faţa unei echipe neînvinse pe teren propriu nici de CFR Cluj, nici de FCSB, şi a atacat din primele secunde ale meciului.

Carlos Mora a centrat de pe dreapta şi Al-Hamlawi a deschis scorul, cu o lovitură de cap, încă din minutul 3.

După nici două minute Baiaram a înscris şi el din assistul lui Bancu şi campionii României conduceau la două goluri diferenţă.

Laurenţiu Popescu a fost nevoit să intervină în minutul 16, la şutul lui Berlanga, iar elevii lui Coelho au fost aproape de al treilea gol în minutul 36, la şutul de la distanţă al lui Joao Lameira.

Craiova a început bine şi partea secundă, iar Screciu l-a încercat pe portarul gazdelor, Diaz, în minutul 53, apoi, sub ochii selecţionerului Statelor Unite, Mauricio Pochettino, care a venit să îşi vadă fiul jucând, pe Pochettino jr, gazdele au făcut pasul în faţă.

Arellano a şutat prost, din careu, în minutul 65, însă în minutul 78, servit excelent de „Modric” Molina, acelaşi Arellano a redus din diferenţă, marcând pentru echipa din Andorra.

Oltenii au revenit însă şi Elisor a înscris al treilea gol al campioanei, în minutul 86. Echipa lui Coelhoa nu a mai avut emoţii pâmă la final şi Inter D’Escaldes – Universitatea Craiova s-a încheiat 1-3.

Craiovenii au făcut 4 puncte în grupa din Conference League şi se pregătesc pentru duelul cu albanezii de la Egnatia.

INTER D'ESCALDES: J. Diaz – Pochettino, A. Sanchez (Lafarge 90+1), A. Hernandez, J. Torres – V. Alonso (L. Diaby 87) – Berlanga (B. Arellano 56), P. Molina, D. Lopez (Rafinha 87), Sidibe (J. Camara 56) – Chouaib. Antrenor: Felip Ortiz

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Romanchuck, Stevanovic, Screciu – Carlos Mora, Joao Lameira (Samuel Teles 72), T. Băluţă, Bancu – Cicâldău (Băsceanu 89), Al-Hamlawi (Elisor 61), Baiaram (D. Matei 72). Antrenor: Filipe Coelho

Cartonaşe galbene: D. Lopez 26 / Romanchuk

Arbitru: Christos Vergetis (Grecia)

Programul Universității Craiova în Conference League

Universitatea Craiova - Getafe, 15 octombrie, 19:45 - 1-1

Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova, 22 octombrie, 19:45 - 1-3

Universitatea Craiova - KF Egnatia, 5 noiembrie, 22:00

Brighton - Universitatea Craiova, 26 noiembrie, 19:45

Kairat Almaty - Universitatea Craiova, 10 decembrie, 17:30

Universitatea Craiova - FC Copenhaga, 17 decembrie, 22:00

Editor : Liviu Cojan