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Conference League: Universitatea Craiova a învins Egnatia şi este pe locul 8 în grupă. Programul oltenilor în continuare

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Foto: Profimedia
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Programul Universității Craiova în Conference League

Universitatea Craiova a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia albaneză Egnatia, în etapa a treia din Conference League, relatează News.ro.

După un start de meci în care cele două echipe s-au tatonat reciproc, craiovenii au început să verticalizeze şi să pună în pericol poarta oaspeţilor. Al-Hamlawi  a scăpat pe contraatac, i-a pasat lui Bancu şi acesta a trimis puţin pe lângă bară, în minutul 11.

Deschiderea scorului s-a făcut în minutul 24, centrare Bancu, de pe stânga, cap Al-Hamlawi, portarul a respins până la Cicâldău, care a înscris. Golul a fost anulat pentru ofsaid, dar VAR a intervenit şi reuşita craioveanului a fost validată.

Cicâldău s-a aflat în faţa golului al doilea, dar a trimis, din careu, direct în Dajsinani, în minutul 28.

Presiunea campioanei României s-a concretizat patru minute mai târziu, când Bancu a şutat de la distanţă şi a majorat avantajul gazdelor. Al-Hamlawi a ratat incredibil, în al doilea minut al prelungirilor, singur cu portarul, şi la pauză a fost 2-0 pentru olteni.

După reluare, Cicâldău a trimis peste poartă, în minutul 50, iar Elisor nu a nimerit cadrul porţii, din poziţie foarte bună, în minutul 82.

Un minut mai târziu, Bitri a fost eliminat pentru al doilea galben. Dajsinani a apărat excelent la şutul lui Samuel Teles, din primul minut al prelungirilor, dar tabela nu s-a mai modificat şi Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în faţa Egnatiei.

Echipa lui Coelho este pe locul 8 în clasamentul Conference League şi, dacă rămâne aici, va evita play-off-ul competiţiei.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic (Ad. Rus 84), Screciu – Carlos Mora, Joao Lameira, T. Băluţă, Bancu – Cicâldău (D. Matei 76), Al-Hamlawi (Elisor 64), Baiaram (Samuel Teles 64).
Antrenor: Filipe Coelho

EGNATIA: Dajsinani – Aleksi, Bitri, Ajetovikj (Aliyev 60) – Kryeziu – Jaime (Smajli 60), Loukili (Beqja 61), Medeiros, Yago – Adjessa (Montenegro 72), Albanese (Diabate 84).
Antrenor: Nevil Dede

Cartonaşe galbene: Stevanovic 34, Cicâldău 74, Elisor 79, D. Matei 90 / Bitri 79
Cartonaş roşu: Eneo Bitri (Egnatia) min. 83

Arbitru: Donald Robertson (Scoţia).

Programul Universității Craiova în Conference League

Editor : Liviu Cojan

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