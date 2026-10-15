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Conference League: Universitatea Craiova, egal cu Getafe în Bănie. Programul următoarelor meciuri ale oltenilor

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Foto: Facebook / Universitatea Craiova
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Programul Universității Craiova în Conference League

Campioana României, Universitatea Craiova, a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia spaniolă Getafe, în prima etapă din Conference League, informează News.ro.

Pe o arenă plină ochi, Borja Mayoral le-a dat primele emoţii campionilor României, în minutul 12, când Romanchuk şi apoi Laurenţiu Popescu au păstrat tabela intactă.

După o jumătate de oră de joc, Cicâldău a recuperat în terenul advers, l-a deschis excelent pe Al-Hamlawi, însă acesta a lobat peste Soria, dar şi peste poartă. În primul minut de prelungire al părţii întâi, Cicâldău a luat la ţintă vinclul porţii lui Soria, ratându-l de puţin şi a fost 0-0 la pauză.

Al-Hamlawi l-a mai încercat pe goalkeeperul oaspeţilor cu un şut din afara careului, în minutul 53, pentru ca atacantul palestinian să deschidă scorul şase minute mai târziu, după o pasă excelentă, din recuperare, a lui Cicâldău, declanşând nebunia în tribune.

Spaniolii nu au renunţat, Satriano a ratat execuţia în minutul 77, pentru ca Gudelj să egaleze, în minutul 81, cu un şut de la 30 de metri.

S-a terminat Universitatea Craiova – Getafe 1-1 şi echipa lui Coelho începe cu un egal drumul în grupa din Conference League.

Clasamentul grupei

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Samuel Teles, Joao Lameira (A. Creţu 75), T. Băluţă, Bancu – Cicâldău (Băscenu 85), Al-Hamlawi (Ellisor 75), Baiaram (D. Matei 70).
Antrenor: Filipe Coelho

GETAFE: Soria – A. Garcia (Femenia 46), Djene, Valou, Davinchi (Mojica 59) – Gudelj, F. Serrano – Terrats (Boselli 82), M. Martin (Risco 69), Satriano – Mayoral.
Antrenor: Jose Bordalas

Cartonaşe galbene: Romanchuk 26, Joao Lameira 51, Cicâldău 56, Filipe Coelho 58, Screciu 77 / Mojica 72

Arbitri: David Smajc - Manuel Vidali, David Gabrovec – Zan Jazbec
Arbitri VAR: Aleksandar Matkovic - Mihael Antic (toţi din Slovenia)

Programul Universității Craiova în Conference League

  • Universitatea Craiova - Getafe, 15 octombrie, 19:45
  • Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova, 22 octombrie, 19:45
  • Universitatea Craiova - KF Egnatia, 5 noiembrie, 22:00
  • Brighton - Universitatea Craiova, 26 noiembrie, 19:45
  • Kairat Almaty - Universitatea Craiova, 10 decembrie, 17:30
  • Universitatea Craiova - FC Copenhaga, 17 decembrie, 22:00

Editor : Liviu Cojan

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