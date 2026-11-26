Echipa engleză Brighton a învins joi, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia campioană a României, Universitatea Craiova, în etapa a patra din Conference League.

Brighton a deschis scorul repede pe Falmer Stadium, Osman înscriind după un assist al lui Hinshelwood. Englezii au continuat să controleze jocul, nedând oltenilor ocazia de a ieşi din propria jumătate de teren. Echipa lui Hurzeler a avut un gol anulat în minutul 27, iar un minut mai târziu s-a consemnat ocazia lui Baiaram, al cărui şut a fost respins de Steele, scrie News.ro.

Gazdele şi-au majorat avantajul în minutul 32, prin golul marcat de la distanţă de Maxim De Cuyper. Screciu a primit cartonaş roşu, după verificarea VAR, în minutul 39, craioveanul fiind eliminat pentru o intrare dură la O'Riley.

Partea secundă a început cu parada lui Laurenţiu Popescu, care a scos de sub transversală şutul lui Gross, dar englezii au marcat al treilea gol în minutul 61, prin Koustoulas. După numai două minute, Osman a înscris bifând dubla.

Azeez a ratat două mari şanse, în minutele 69 şi 77, iar Brighton – Universitatea Craiova s-a încheiat 4-0.

Brighton conduce, deocamdată, în Conference League, cu 10 puncte, în timp ce Craiova e pe 11, cu 7 puncte.

Următorul meci al Universității Craiova în UEFA Conference League este în deplasare împotriva formației FC Kairat Almatî, din Kazahstan, pe 10 decembrie 2026, de la ora 17:30.

Partida din etapa a 5-a a fazei ligii se va disputa pe Stadionul Central din Almatî. După această deplasare, oltenii mai au de disputat un singur meci în această fază a competiției, pe 17 decembrie, în Etapa 6, când vor juca cu FC Copenhaga, de la ora 22:00, pe Stadionul „Ion Oblemenco”.

Editor : B.E.