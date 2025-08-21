Live TV

Conference League. Universitatea Craiova, rezultat bun la Istanbul, contra Bașakșehir

Basaksehir v Universitatea Craiova - UEFA Conference League
Un lot de 61 de milioane Echipele de start:

Misiunea oltenilor, aceea de a juca în play-off împotriva unei echipe cu un lot de 61 de milioane de euro, a fost una dificilă, însă Universitatea Craiova a reușit un rezultat care să o facă să creadă în calificare și să arate că nu degeaba sunt lideri în campionatul intern.

Meciul a fost unul intens disputat, cu faze la ambele porți, nu prea multe, și cu o echipă românească puțin mai motivată.

Primul  gol al partidei a venit în minutul 45+2 când, după un șut deviat al lui Al-Hamlawi, mingea cade în careul turcilor. Alex Cicâldău este pe fază și împinge mingea în poartă, din marginea careului de șase metri.

Repriza a doua a continuat cu ocazii la ambele porți. Turcii au început să preseze, iar craiovenii să încerce să surpindă pe contraatac. Rezultatele s-au văzut în minutul 61, când Craiova a înscris prin gheata lui Carlos Mora. Odată cu trecerea timpului meciul a cpătat intensitate, iar în minutul 87, proaspătul introdus în joc, Ebosele, se joacă prin careiul craiovean și înscrie.

Turcii asediează poarta lui Isenko, însă Craiova reușește o victorie frumoasă. Se așteaptă meciul de pe Ion Oblemenco.

Un lot de 61 de milioane

Lotul celor de la Istanbul Bașakșehir este unul net superior echipei românești (61 de milioane de euro conform TransferMarkt). De altfel, și Mirel Rădoi a remarcat că gruparea din Turcia este a doua cea mai valoroasă echipă întâlnită de Craiova în istoria recentă, după AC Milan.

Până să ajungă în play-off, turcii au mai trecut de Cherno More din Bulgaria (5-0 la general) și de Viking din Norvegia, scor 4-2 la general. În campionat, Bașakșehir a debutat cu o remiză pe teren propriu, 1-1 cu Kayserispor.

De partea cealaltă, Craiova le-a eliminat pe FK Sarajevo și Spartak Trnava pentru a se afla la o singură dublă manșă de calificarea în Conference League, a treia cea mai importantă competiție intercluburi din Europa, scrie DigiSport.

Echipele de start:

Istanbul Bașakșehir (4-1-4-1): Șengezer - Bulut, Duarte, Ba, Operi - Ozdemir - Turuc, Crespo, Beyaz, Shomurodov, Da Costa
Rezerve: Babacan, Dilmen - Opoku, Ergun, Selke, Fayzullaev, Gureler, Guneș, Ebosele, Brnic
Antrenor: Cagdaș Atan
Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al-Hamlawi, Baiaram
Rezerve: Lung Jr. - Ștefan, Crețu, Mekvabishvili, Houri, Rădulescu, Mogoș, Stevanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba
Antrenor: Mirel Rădoi

 

 

