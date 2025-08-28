Conference League. Calificare în faza principală pentru Universitatea Craiova, după ce a învins Istanbul Başakşehir și în Bănie

Universitatea Craiova a întrecut joi seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia turcă Istanbul Başakşehir, în manşa secundă a play-off-ului din Conference League. Oltenii s-au calificat în premieră în grupa Conference League.

Prima ocazie a meciului a fost la poarta Craiovei, iar din cornerul rezultat, Selke a deschis scorul pe stadionul Ion Oblemenco turcii preluând conducerea.

Cu un public incredibil care a împins efectiv echipa, egalarea a venit repede, după numai două minute, când a marcat Alex Cicâldău, din careu, după un assist al lui Bancu.

Gazdele au presat căutând să înscrie şi, după uriaşa şansă a lui Baiaram, din minutul 13, acelaşi jucător a adus-o pe Craiova la conducere, marcând din pasa lui Bancu, în minutul 27. Craiova conducea cu 2-1 şi 4-2 la general, iar Tudor Băluţă a trimis puţin pe lângă bara din stânga, în minutul 32.

Turcii au terminat prima repriză în atac, iar în minutul 61 Kemen a reluat peste poarta lui Isenko.

Opoku l-a imitat şase minute mai târziu, pentru ca turcii să rămână în zece în minutul 80 după eliminarea lui Christopher Operi, cu două galbene într-un minut.

La faza imediat următoare Mekvabishvili l-a găsit cu o pasă în careu pe Steven Nsimba şi acesta a făcut 3-1.

Spiritele s-au încins şi între jucătorii şi oficialii de pe cele două bănci de rezerve a izbucnit un conflict oprit de arbitrul Schlager.

Până la final nu s-a mai înscris şi Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1 şi, cu 5-2 la general, echipa lui Mirel Rădoi se califică în premieră în grupele unei competiţii europene.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Carlos Mora, Samuel Teles (Al. Creţu 90+2), T. Băluţă (Houri 90+4), Cicâldău (Mekvabishvili 77), Bancu – Al Hamlawi, Baiaram (Nsimba 77).

Antrenor: Mirel Rădoi

ISTANBUL BAŞAKŞEHIR: Volkan Babacan – Ebosele, O. Ba, Opoku, Operi – Omur Ergun (Fayzullaev 63), Berat Ozdemir (U. Guneş 63), Miguel Crespo (Kemen 46) – Shomurodov, Selke (Nuno Da Costa 73), Brnic (Y. Sari 81).

Antrenor: Cagdaş Atan

Cartonaşe galbene: T. Băluţă 20, Badelj 54, Bancu 64 / Turuc 47, Selke 54, Shomurodov 54, Operi 80, U. Guneş 90+1

Cartonaş roşu: Christopher Operi (Istanbul Başakşehir) min. 90

Arbitri: Daniel Schlager - Sven Waschitzki, Tobias Fritsch - Tobias Reichel (toţi din Germania)

Arbitri VAR: Robert Schröder - Katrin Rafalski (ambii din Germania)

