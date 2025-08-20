Controverse cu privire la tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României. Ce spune Răzvan Burleanu că a luat în calcul

Tragerea la sorţi pentru partidele din play-off-ul Cupei României, ediţia 2025-2026, care a avut loc marţi, la Casa Fotbalului, şi a fost făcută de secretarul general adjunct, Gabriel Bodescu, şi reprezentantul departamentului competiţii FRF, Mihai Andrieş, a dus la controverse în mediul online, speculându-se faptul că duelul Corvinul – Farul ar fi fost măsluit. După ce au apărut aceste speculații, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, miercuri, că a luat în calcul repetarea tragerii la sorţi a play-off-ului Cupei României.

„Interesant cum a extras omul din dreapta pe Corvinul...”, „Corvinul juca în primul meci orice s-ar fi întâmplat”, „Cam pe faţă s-a extras intenţionat Corvinul din urna mare” şi „Ce manevre s-au făcut la această extragere...”, sunt unele dintre comentariile din live-ul de pe transmisiunea federaţiei, potrivit GSP, preluată de News.ro.

Primasport.ro explică şi problemele de la tragerea la sorţi. Evenimentul a început cu un moment stânjenitor. De obicei, bilele sunt amestecate înainte să fie extrase din urnă, dar acest lucru nu a fost posibil la începutul tragerii la sorţi. Practic, în Urna A au fost 24 din cele 32 de echipe, iar cei de la FRF nu au luat în calcul faptul că bilele nu ar putea încăpea în urnă. Astfel, deşi oficialul FRF a încercat să amestece bilele, acest lucru nu a fost posibil la primele extrageri din urnă.

De asemenea, un moment ciudat a avut loc şi când a fost extrasă bila celor de la Corvinul Hunedoara. Mai întâi a fost extrasă bila celor de la Farul, urmând ca a doua bilă extrasă să stârnească o nouă controversă în mediul online. În momentul în care a fost extrasă bila hunedorenilor, Gabriel Bodescu ţinea mâna pe bila respectivă fără să îi dea drumul, iar internauţii au acuzat că duelul dintre Farul şi Corvinul a fost măsluit.

FRF a reacţionat, precizând că respinge categoric „orice încercare de a crea impresia că ar fi existat vreo favoritizare sau aranjament în cadrul extragerii”.

La rândul său, directorul adjunct al divizionarei secunde Corvinul Hunedoara, Anton Heleşteanu, a declarat că după părerea sa extragerea a fost corectă.

Răzvan Burleanu a reacționat după speculațiile apărute

Răzvan Burleanu spune că a luat în calcul repetarea tragerii la sorţi.

„Am discutat cu toţi colegii mei. E o acţiune pe care o regretăm ca federaţie. Vina a fost recunoscută de secretarul general adjunct al FRF şi vă asigurăm că nu se va repeta. Nu vă ascund că împreună cu colegii mei am luat în calcul chiar să dispunem repetarea tragerii la sorţi. Însă după o analiză destul de atentă, am descoperit de fapt că nu avem niciun club care să fi fost dezavantajat şi niciun club care să fi fost avantajat. Aceasta este partea bună. Dar vă asigur că o asemenea situaţie nu se va repeta”, a spus Burleanu.

El a precizat că se lucrează la găsirea celei mai bune soluţii pentru tragerile la sorţi. „Acest subiect era pe agenda noastă de mai mult timp, cum putem să integrăm mai bine tehnologia în astfel de procese. Lucrăm să vedem care ar fi cea mai bună metodă. Discutăm de mai muult timp dar cu acest prilej cred că vom reuşi să accelerăm. Integritatea competiţiei nu a fost afectată, astfel că nu am considerat că este cazul să mergem atât de departe şi să repetăm tragerea la sorţi”, a declarat şeful FRF.

Tragerea la sorţi pentru partidele din play-off-ul Cupei României Betano, ediţia 2025-2026, care a avut loc marţi, la Casa Fotbalului, şi a fost făcută de secretarul general adjunct, Gabriel Bodescu, şi reprezentantul departamentului competiţii FRF, Mihai Andrieş, a dus la controverse în mediul online, speculându-se faptul că duelul Corvinul – Farul ar fi fost măsluit.

FRF a respins categoric „orice încercare de a crea impresia că ar fi existat vreo favoritizare sau aranjament în cadrul extragerii”.

Nu e prima oară când Federația e acuzată de o tragere „suspectă”

Tragerea la sorți cu probleme pentru play-off-ul Cupei României (AICI ai toate detaliile) le-a adus aminte celor care urmăresc evenimentele FRF de un moment similar, petrecut cu 2 ani în urmă, scrie Digi Sport.

Este vorba despre extragerea pentru semifinalele Cupei României la fete, ediția 2022-2023. Atunci, cluburile implicate au acuzat că bilele au fost "încălzite" pentru Carmen București, care ar fi vrut să joace pe teren propriu în penultimul act al competiției. Sistemul de desfășurare al Cupei îi permite echipei extrase prima dintr-o dublă să dispute semifinala pe teren propriu. Astfel, Carmen ar fi "scăpat" de o posibilă deplasare lungă până la Bistrița. "Ghinionul" a căzut pe Gloria, care juca atunci în liga secundă.

Acuzațiile formulate de cei care au urmărit tragerea în direct pe pagina Federației au fost legate de faptul că reprezentanta FRF nu a lăsat din mână bila în care se afla numele lui Carmen București, pe care îl introdusese ultimul în bol.

Carmen - Gloria Bistrița s-a jucat la Giurgiu, pe fostul stadion al Astrei. Echipa din București s-a impus cu 5-0, apoi a mers până la capăt și în finală. A câștigat cu 2-1 în fața Universității Cluj și a ridicat trofeul.

Carmen n-a făcut, însă, pasul următor la nivel de performanță. Și-a sistat activitatea la nivel de primă ligă imediat după câștigarea Cupei.

Gabriel Bodescu, prezent atât la tragerea la sorți din urmă cu 2 ani, cât și la cea pentru play-off-ul Cupei României din acest sezon, a comentat la Digi Sport Special eroarea "logistică" ce a permis asocierea de marți dintre Corvinul și Farul.

„Într-adevăr, se vede ciudat. Dar, dacă avem răbdare și observăm toată desfășurarea tragerii la sorți, s-ar putea ca perspectiva să se schimbe.

Am văzut și eu imaginile și pot spune că înțeleg ce a apărut în spațiul public, însă doar până la un punct. Sincer, de ce am fi dorit noi, FRF, ca Farul să joace cu Corvinul? Interesul nostru e să avem cât mai multe echipe puternice în grupele Cupei României. Asta duce la creșterea competiției și a nivelului fotbalistic.

Îmi cer scuze pentru confuzia creată, dar nu a fost nimic intenționat. Am fost o coincidență nefericită. Dacă observați cu atenție, în momentul în care am văzut că numărul de bile pe care îl introduceam în urnă crește volumul acesteia, m-am uitat să mă asigur ca nu cumva una dintre bile să cadă în exterior.

Eu niciodată nu m-am uitat la urnă când am mișcat bilele. Pur și simplu, m-am asigurat să nu cadă. Eu nu mă mișc, nu mă uit la ele. Mă uit în cameră. De fiecare dată când mi-a venit rândul la tragere, m-am uitat în cameră, nu la urmă. Să o iei fără să te uiți și să o nimerești pe aceeași e o coincidență nefericită”, a motivat Gabriel Bodescu.

Cum arată programul play-off-ului

Tragerea la sorţi pentru partidele din play-off-ul Cupei României, ediţia 2025-2026, a avut loc marţi, la Casa Fotbalului.

Meciurile rezultate în urma tragerii la sorţi:

ACS FC Corvinul – Farul Constanţa

FC Voluntari – AFK Csikszereda

Politehnica Iaşi – ACS Petrolul 52

Steaua Bucureşti – UTA Arad

CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoşani

AFC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus

Sănătatea Servicii-Publice – Unirea Slobozia

Agricola Borcea – Campionii FC Argeş

CSO Băicoi – CS Gloria Bistriţa

Sporting Lieşti – CS Afumaţi

Vulturii Fărcăşeşti – Concordia Chiajna

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamţ

CSC Dumbrăviţa – FC Bihor Oradea

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

SSU Politehnica Timişoara – CS Dinamo Bucureşti

Şoimii Gura Humorului – Sepsi OSK

Partidele se vor desfăşura în conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, „Organizarea şi programarea Cupei României”. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă.

Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepţie vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit şi comunicat ulterior pe site-ul FRF.

Editor : Liviu Cojan