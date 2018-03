Cosmin Contra, la DigiFM: „Îmi lipsește un atacant care să dea mai multe goluri”

Cosmin Contra, antrenorul naționalei de fotbal a României, a fost invitatul lui Cătălin Striblea la emisiunea “Oameni de Colecție”, emisiune de interviuri unice, difuzate LIVE pe pagina de Facebook DigiFMRadio și în fiecare duminică, on air, la DigiFM. El a vorbit în exclusivitate despre națională, incidentul cu Edgar Davids, dar și despre tatăl său.

Cătălin Striblea a vrut să afle punctul de vedere al lui Cosmin Contra despre lipsa jucătorilor români din fotbalul mare.

„E o problemă creată în ultimii ani de nerezultate pe care le-am avut la echipele de club, cât și la națională. Dacă înainte toate marile cluburi aveau trimiși în România, aproape în fiecare săptămână, acest lucru s-a schimbat în ultimul timp. Asta e o problemă la nivel național. Pe vremea când jucam eu în Primera Division, eram 20 de români acolo. În momentul de față e unul singur, Andone la Deportivo. Nu mai reușim să ajungem în fotbalul mare. Lipsa infrastructurii, lipsa unei baze de antrenament prin care să dezvolți un jucător. Nu avem un profil al jucătorului pe care ni-l dorim. Gică Hagi e unul dintre oamenii care a început asta acum 6 ani. El știe ce jucător vrea”, a spus selecționerul.

Contra a vorbit și despre profilul jucătorului de fotbal român.

„Jucătorul român nu este un jucător foarte puternic fizic, dar este tehnic. Noi mereu am fost percepuți ca jucători tehnici, în străinătate. Aveam o stabilitate de a vedea anumite lucruri în teren. Eram jucători care ne adaptam bine oriunde. La noi, din păcate, sunt foarte multe cluburi care nu au baze de copii și juniori. Nu dau vina pe nimeni, dar e un cumul pe care toată lumea trebuie să și-l asume. În Spania, orice club are un centru de antrenament pentru copii și o bază de antrenament. Getafe, deși e un club mic, are o bază de antrenament cu 3 terenuri de iarbă naturală și 4 de iarbă artificială. Este o bază creată de primărie. Acum, Getafe are 2000 de copii”, a spus el.

În timpul interviului, Cosmin Contra a fost sunat de Bogdan Lobonț, portarul naționalei de fotbal a României. Așa că, Striblea a profitat de ocazie și l-a întrebat pe selecționer ce mai face Lobonț.

„Am vrut să îl iau în staff pe Lobby, dar el neavând carnet de antrenor, singura modalitate era să îl convoc ca jucător. Acum, când am fost la Roma - Lazio, ne-am întâlnit cu Totti. El mi-a spus că nu concepe o Roma fără Lobonț. Eu trag să înceapă școala de antrenori, ca să aibă actele în ordine și să vină să mă ajute din postura asta de antrenor, iar cei de la Roma trag de el să își prelungească contractul. D-aia am insistat ca Lobby să vină pentru că are aceleași valori ca și mine la națională și stând printre jucători le poate transmite și lor asta”, a povestit Contra.

Cătălin Striblea a atins și subiectul incidentului lui Contra cu Edgar Davids. Deși spune că nu este mândru de gestul său, până și Adriano Galliani l-a felicitat, pentru că Davids nu era prea iubit de lume.

„Singurul lucru pe care am putut să îl fac a fost să mă duc la Milan Channel și să îmi cer scuze pentru purtarea mea. Dimineața la cafea, Galliani m-a anunțat că mi se șterge amenda de 100.000 de euro și m-a întrebat dacă i-am dat tare”, a completat Contra.

În ceea ce privește naționala de fotbal a României, Cosmin a vorbit despre ce îi lipsește la echipă.

„Poate îmi lipsește un atacant care să dea mai multe goluri, care să aibă simțul porții. Cum erau pe vremuri Răducioiu, Ganea. Naționala are o defensivă puternică, dar care marchează puține goluri. Și când marchezi puține goluri e imposibil să te califici la un turneu final”, a spus el.

Cosmin Contra a vorbit și despre momentul în care a primit vestea morții tatălui său.

„Era o veste la care mă așteptam. Dumnezeu a vrut să se întâmple în ziua în care aveam meci în Europa League. A fost un moment greu, primul gând a fost să iau un avion privat și să plec acasă. Apoi, mi-am amintit că el mi-a scris că orice s-ar întâmpla cu el, eu să fiu concentrat și să joc în continuare. Antrenorul mi-a lăsat mie decizia dacă să joc sau nu. M-am gândit ce și-ar fi dorit tatăl meu, așa că am decis să joc. Și Dumnezeu mi-a oferit posibilitatea să și marchez”, a conchis Cosmin Contra.