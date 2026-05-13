Cristi Chivu a câștigat și Cupa Italiei cu Inter

Chivu a câștigat deja titlul în Serie A, Cristi Chivua câștigat și Cupa Italiei, realizând eventul cu echipa din Milano.

Partida împotriva celor de la Lazio a avut loc pe Stadio Olimpico din Roma, scrie DigiSport.

Primul gol a venit în minutul 14, când Marusic a trimis mingea în propria poartă, după o deviere fină a lui Marcus Thuram. În minutul 35 Inter a înscris din nou. Singur în fața porții, atacantul argentinian Lautaro Martinez a înscris cu o reluare din patru metri, iar echipa lui Chivu a intrat la vestiare cu un avantaj de două goluri.

Repriza a doua, spectaculoasă, s-a jucat la ambele porți, în tensiune, dar nu s-a mai dat niciun gol.

Scor final Lazio - Inter 0 - 2

Echipele de start la Lazio - Inter:

Lazio (4-3-3): 40 Motta - 77 Marusic, 34 Gila, 13 Romagnoli, 17 Tavares - 26 Basic, 4 Patric, 24 Taylor - 18 Isaksen, 14 Noslin, 10 Zaccagni

Rezerve: 55 Furlanetto, 99 Giacomone, 3 Pellegrini, 6 Rovella, 7 Dele-Bashiru, 9 Pedro, 19 Dia, 20 Ratkov, 21 Belahyane, 22 Cancellieri, 23 Hysaj, 25 Provstgaard, 27 Maldini, 29 Lazzari, 32 Cataldi

Antrenor: Marco Ianni.

Inter (3-5-2): 13 J. Martinez - 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni - 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco - 9 Thuram, 10 Lautaro

Rezerve: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 94 Esposito

Antrenor: Cristian Chivu.

Meciul din finala Cupei vine la 4 zile distanță de partida din campionat. Confruntarea s-a jucat tot pe Olimpico, iar Inter s-a impus categoric, scor 3-0.

Ce a zis Cristi Chivu înainte de Lazio - Inter, finala Cupei Italiei

„Sunt două meciuri diferite, când joci la interval scurt cu aceeași echipă apar capcane. Poți crede că după sâmbătă, totul e ușor. Trebuie să fim modești, să avem atitudinea corectă, conștienți că am meritat titlul și această finală, care trebuie onorată cum se cuvine.

Vom fi pregătiți și mâine (n.r. azi, miercuri, 13 mai). Thuram e bine, s-a antrenat cu noi, mai avem o zi să-l evaluăm. Nu trebuie să avem obsesii. Am meritat tot ce am realizat până acum și trebuie să păstrăm aceeași luciditate. Să fim liniștiți, să avem zâmbetul pe față, responsabilitate și dorința de a ne bucura de joc.

Eu am dat ambiție, din experiența mea de jucător. Cunosc realitatea, cum e să trăiești la Inter, zvonurile din jurul echipei, partea negativă care apare mereu.

Am încercat să-i liniștesc pe băieți din punct de vedere uman, să gestionăm frustrarea care vine din exterior și să menținem nivelul de competitivitate.

Am un grup de oameni extraordinari, care se bucură împreună, își asumă responsabilitatea și fac totul pentru a câștiga", a spus Chivu, la conferința de presă de marți.

