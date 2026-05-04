Cristi Chivu, după ce Inter Milano a câştigat campionatul Italiei: „Cum sărbătoresc? O țigară". Mesaj pentru jucători

Cristian Chivu a reacţionat după ce Inter a câştigat campionatul Italiei şi a spus că a sărbătorit titlul „cu o ţigară” în vestiar. Antrenorul român a subliniat meritul jucătorilor şi al predecesorilor săi, după un sezon cu momente dificile, scrie News.ro.

„Mă bucur pentru aceşti băieţi, pentru aceşti suporteri minunaţi care au trebuit să suporte dezamăgirea de anul trecut şi batjocura celor care încearcă să denigreze acest club. Băieţii au reuşit să renască şi să-şi regăsească motivaţia. Mă bucur pentru ei: acest al 21-lea titlu de campion este o pagină importantă pentru acest club glorios. Voiam să arăt bine şi să fiu cool pentru interviuri, aşa că m-am dus la frizer: acum că am părul alb, sunt fericit ca pe vremea când eram fotbalist. Meritul le revine în totalitate acestor băieţi minunaţi”, a declarat Chivu.

„Din datorie, aveam obligaţia să încercăm”, continuă Chivu. „Un sezon este un maraton: la final câştigă cine adună cele mai multe puncte şi, din fericire, am reuşit, acceptând înfrângerile, dar fiind capabili să reacţionăm. Am reuşit. Între ianuarie şi februarie am câştigat 14 meciuri din 14 şi atunci am înţeles. Am trecut şi peste eliminarea din Champions League şi înfrângerea din derby, dar am rămas în picioare cu demnitate”, a spus el.

Cum sărbătoreşte Chivu: „Nu voi fi ipocrit, dar mă gândesc la finala Cupei Italiei. Este evident că sunt fericit, dar este corect ca jucătorii să primească afecţiunea pe teren. Astăzi a fost această ocazie importantă de a câştiga în faţa lor, eu m-am dus în vestiar pentru viciile mele: am fumat o ţigară, scuzaţi-mă că spun asta...”.

Despre meritele sale, Chivu evită subiectul: „Nu vorbesc despre mine. Din punct de vedere uman, sunt atipic. Acum câţiva ani a trebuit să vorbesc cu mine însumi într-o chestiune de viaţă şi de moarte şi mi-am pierdut ego-ul. Uneori bastonul, alteori morcovul: aşa încerc să-i stimulez pe băieţi, încercând să evit greşelile pe care le-am suferit eu. Mi-am propus să fiu antrenor în felul meu, să fiu empatic, să nu mă gândesc la aprobarea cuiva din afara. Încerc să dau tot ce am mai bun pentru ei, restul contează puţin. Ştiu ce înseamnă să faci meseria asta. Poate că peste o lună voi fi pus sub semnul întrebării. Trebuie să acceptăm asta cu zâmbetul pe buze şi cu conştiinţa că facem tot ce putem”.

În final, mulţumirile. În special pentru jucătorii săi, pe care Chivu a vrut să-i lase să vorbească în conferinţa de presă de după meci, pentru a le permite să-şi asume meritele: „Staff-ul meu merită multe laude, dar şi predecesorii mei, pentru că au făcut o treabă excelentă, făcându-mi totul mai uşor. Aceşti băieţi au cunoştinţe importante despre fotbal. Jucătorii buni sunt cei care îi fac pe antrenori să câştige”.

Formaţia Internazionale Milano a câştigat, duminică seară, pentru a 21-a oară campionatul Italiei, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în confruntarea cu Parma, din etapa a 35-a.

Pentru Chivu, este primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câştigat titlul în Italia cu Inter în 2008, 2009 şi 2010, ca fotbalist.

