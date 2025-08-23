Cristiano Ronaldo este primul jucător din istorie care a marcat câte 100 de goluri în patru ţări diferite

Cu golul înscris sâmbătă, în finala Supercupei Arabiei Saudite, portughezul Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător care a marcat câte 100 de goluri în patru ţări diferite.

Cristiano Ronaldo a disputat sâmbătă finala Supercupei Arabiei Saudite, în care a marcat, din penalti, în minutul 41. A fost golul cu numărul 100 înscris de lusitan în meciurile oficiale disputate cu Al Nassr, cu această ocazie CR7 reuşind să stabilească uun record. El a devenit astfel primul jucător din istorie care a marcat 100 de goluri în patru ţări diferite, scrie News.ro.

Astfel Cristiano Ronaldo a înscris 450 de goluri pentru Real Madrid (Spania), 145 pentru Manchester United (Anglia), 101 pentru Juventus Torino (Italia) şi 100 pentru Al Nassr (Arabia Saudită). Totodată, Ronaldo are 138 de goluri marcate şi pentru echipa naţională a Portugaliei.

Al Nassr a pierdut finala Supercupei Arabiei Saudite, fiind învinsă de Al Ahli, la loviturile de departajare, scor 5-3. La finalul timpului regulamentar de joc scorul a fost egal, 2-2.

