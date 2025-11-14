Live TV

Video Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest necontrolat. Ce a urmat apoi a scandalizat asistența

Data actualizării: Data publicării:
ronaldo captura yt ame news
CCristiano Ronaldo. Foto Captură video YouTube / AME News

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a reușit să iasă în evidență în meciul Irlanda - Portugalia 2-0, din preliminariile europene pentru Cupa Mondială, scrie Digi Sport

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De data aceasta nu prin goluri, așa cum obișnuiește, ci printr-un gest golănesc, sancționat mai întâi cu cartonaș galben, iar apoi cu eliminare directă, după ce arbitrul a revăzut imaginile la monitorul VAR. 

Concret, în minutul 59, când Irlanda conducea cu 2-0, Ronaldo și-a lovit cu cotul un adversar. În momentul în care se pregătea pentru o centrare, CR7 s-a întors și l-a lovit pe Dara O'Shea în spate. 

Mai mult, Ronaldo și-a ironizat adversarul și i-a făcut semn că e plângăcios, după ce acesta s-a prăbușit pe gazon. Glenn Nyberg a oprit jocul și i-a dat galben lui Ronaldo, apoi a revăzut imaginile și a schimbat culoarea cartonașului. 

În momentul aflării deciziei, Ronaldo a început show-ul: l-a ironizat pe arbitru cu o expresie facială, apoi a început să-i aplaude pe fanii irlandezi care l-au huiduit tot meciul și le-a făcut semnul "bravo". 

Ronaldo nu s-a oprit aici și i-a reproșat ceva și celui de-al patrulea arbitru. Ricardo Carvalho a încercat să-l calmeze, dar CR7 l-a ignorat și s-a dus și la Heimir Hallgrimsson, iar fotbalistul i-a spus ceva și selecționerului Irlandei. 

În cele din urmă, Ronaldo s-a dus la vestiare, dar imaginile de mai sus vor rămâne ca o pată neagră în cariera sa. 

Cu atât mai mult cu cât eliminarea de joi seară a fost prima din cariera lui Ronaldo la nivel internațional! Deși la echipele de club a mai luat cartonașe roșii, pentru Portugalia nu o făcuse niciodată în cele 226 de meciuri pentru țara sa. 

Spaniolii de la Marca au scris și că eliminarea lui Ronaldo l-ar putea face să rateze un meci sau mai multe la Cupa Mondială. 

Din oficiu, Ronaldo va lua cel puțin o etapă și va sta cu Armenia, în ultima etapă a Grupei F. Apoi, dacă se pune problema de mai multe etape și Portugalia se califică direct, suspendarea va continua să se aplice la Cupa Mondială. 

În cazul în care ia mai mult de o etapă, singura salvare a lui Ronaldo ar fi ca Portugalia să termine pe locul doi și să meargă la baraj, iar aceste meciuri în plus să îi consume suspendarea. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
misu la liceu
1
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
2
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
copil cu perfuzie in mana, la spital
4
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
5
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza anunțată de...
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt OUT de la Cupa Mondială
Digi Sport
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt OUT de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ambasada Rusiei
Ambasada Rusiei reacționează și spune că România face „acuzații...
clinica fetita moarta dentist
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de...
pompa benzina
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și...
alexandru rogobete
Propunerea ministrului Sănătăţii după cazul copilei moarte la...
Ultimele știri
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly a anunţat că toate medaliile i-au fost furate în timp ce se afla în spital, la căpătâiul mamei sale
Preliminariile CM 2026. Bosnia - România, un meci de „totul sau nimic”. Lucescu: „Nu are cum să îmi fie frică, nu e așa greu cum pare”
„Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat după două luni de detenție, în Georgia: „Cazul a fost definitiv clasat”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ronaldo, nervos dupa o ratare
Cum a devenit Cristiano Ronaldo primul fotbalist miliardar. În ce preferă să investească CR7
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo este primul jucător din istorie care a marcat câte 100 de goluri în patru ţări diferite
Aberdeen v Steaua BucharestEuropa League21/08/2025.Play-Off
Europa League. Egal pentru FCSB în deplasare cu Aberdeen și calificarea se joacă la București
Ronaldo și Georgina. Foto: Georgina:Instagram
Cristiano Ronaldo se căsătorește. „Da”, a postat aleasa pe Instagram
u cluj foto fb
Universitatea Cluj, eliminată după prelungiri de FC Ararat-Armenia din Conference League. Ioan Ovidiu Sabău: „E dureros, atât am putut”
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Fanatik.ro
Văduva omului cunoscut în toată lumea, acuzată că risipește întreaga avere uriașă în timp record. Gesturile...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Un jucător de tenis s-a logodit cu fiica celebrului Pavel Nedved, fost jucător la Juventus: ”Până la moarte...
Adevărul
Jeffrey Epstein s-a oferit să furnizeze rușilor informații despre Trump
Playtech
Cât gaz consumă o centrală termică într-o zi de iarnă. Calcul orientativ pentru o locuință de 80 mp
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Pro FM
Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu noul iubit: "Să o iei de la capăt nu e ușor, dar a meritat"
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Elevi medaliați internațional nu mai primesc burse sportive, după o decizie a Ministerului Educației...
Newsweek
Cumulul pensiei cu salariul, interzis. Care pensionari pierd 85% din pensie dacă muncesc în continuare?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA