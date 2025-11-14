Cristiano Ronaldo (40 de ani) a reușit să iasă în evidență în meciul Irlanda - Portugalia 2-0, din preliminariile europene pentru Cupa Mondială, scrie Digi Sport.

De data aceasta nu prin goluri, așa cum obișnuiește, ci printr-un gest golănesc, sancționat mai întâi cu cartonaș galben, iar apoi cu eliminare directă, după ce arbitrul a revăzut imaginile la monitorul VAR.

Concret, în minutul 59, când Irlanda conducea cu 2-0, Ronaldo și-a lovit cu cotul un adversar. În momentul în care se pregătea pentru o centrare, CR7 s-a întors și l-a lovit pe Dara O'Shea în spate.

Mai mult, Ronaldo și-a ironizat adversarul și i-a făcut semn că e plângăcios, după ce acesta s-a prăbușit pe gazon. Glenn Nyberg a oprit jocul și i-a dat galben lui Ronaldo, apoi a revăzut imaginile și a schimbat culoarea cartonașului.

În momentul aflării deciziei, Ronaldo a început show-ul: l-a ironizat pe arbitru cu o expresie facială, apoi a început să-i aplaude pe fanii irlandezi care l-au huiduit tot meciul și le-a făcut semnul "bravo".

Ronaldo nu s-a oprit aici și i-a reproșat ceva și celui de-al patrulea arbitru. Ricardo Carvalho a încercat să-l calmeze, dar CR7 l-a ignorat și s-a dus și la Heimir Hallgrimsson, iar fotbalistul i-a spus ceva și selecționerului Irlandei.

În cele din urmă, Ronaldo s-a dus la vestiare, dar imaginile de mai sus vor rămâne ca o pată neagră în cariera sa.

Cu atât mai mult cu cât eliminarea de joi seară a fost prima din cariera lui Ronaldo la nivel internațional! Deși la echipele de club a mai luat cartonașe roșii, pentru Portugalia nu o făcuse niciodată în cele 226 de meciuri pentru țara sa.

Spaniolii de la Marca au scris și că eliminarea lui Ronaldo l-ar putea face să rateze un meci sau mai multe la Cupa Mondială.

Din oficiu, Ronaldo va lua cel puțin o etapă și va sta cu Armenia, în ultima etapă a Grupei F. Apoi, dacă se pune problema de mai multe etape și Portugalia se califică direct, suspendarea va continua să se aplice la Cupa Mondială.

În cazul în care ia mai mult de o etapă, singura salvare a lui Ronaldo ar fi ca Portugalia să termine pe locul doi și să meargă la baraj, iar aceste meciuri în plus să îi consume suspendarea.

Editor : Liviu Cojan