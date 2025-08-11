Cristiano Ronaldo se căsătorește. „Da”, a postat aleasa pe Instagram

Fotbalistul Cristiano Ronaldo și partenera lui, Georgina Rodriguez, se căsătoresc. Anunțul a fost făcut de partenera starului portughez, printr-o postare pe Instagram în care arată inelul de pe deget și scrie „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”. Cei doi sunt împreună din 2016 și au doi copii, Bella și Alana Martina, scrie Corriere della Sera.

Relația dintre Ronaldo și modelul argentinian a devenit publică în 2016, după ce „CR7” se despărțise de Irina Shayk în anul precedent. În noiembrie 2017 s-a născut Alana Martina, prima fiică a cuplului (a patra pentru CR7). În 2022, Georgina a dat naștere Bellei Esmeralda, într-o naștere gemelară marcată, din păcate, de pierderea celuilalt copil, numit Angel.

Conform versiunii oficiale — deși nu lipsesc cei care o contestă — CR7 și vânzătoarea Georgina s-au cunoscut în magazinul Gucci din via Castellana din Madrid, unde el, îndrăgostit, s-a întors în fiecare zi până a obținut mult râvnita întâlnire. În orice caz, de când este împreună cu campionul portughez, tânăra de 31 de ani s-a reinventat ca influencer și antreprenoare, comentează Corriere della Sera.

Nu este prima dată când se vorbește despre o căsătorie între cei doi. Ba mai mult, anul trecut se părea că nunta a avut loc în secret: prezentându-și canalul de YouTube, Ronaldo însuși a scăpat un „soția mea”. Apoi, însă, a negat totul cu o referire directă la căsătorie: „Nu mă gândesc la asta, dar pot să-mi imaginez în viitor. Cred că ea merită asta. Este ceva ce nu este în planurile mele acum, dar în viitor. Da, o vreau”. Aceeași frază a fost rostită acum, cel puțin pe rețelele de socializare, de Georgina.

Editor : Marina Constantinoiu