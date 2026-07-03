Cristiano Ronaldo se va retrage din naționala portugheză după Cupa Mondială, anunță sora fotbalistului

Foarte activă pe reţelele sociale, Katia Aveiro, una dintre cele două surori mai mari ale lui Cristiano Ronaldo, a postat joi după-amiază un colaj foto intitulat „The last dance”, în care apar Luka Modric şi CR7, cei doi foşti coechipieri de la Real Madrid.

Întrebată la intrarea pe stadionul din Toronto, cu câteva minute înainte de fluierul de start al meciului dintre Portugalia şi Croaţia, ea a răspuns că trebuie să „ne bucurăm de aceste momente” şi că, într-adevăr, „conform informaţiilor” de care dispune, această a şasea Cupă Mondială este într-adevăr ultima pentru Cristiano Ronaldo, la vârsta de 41 de ani.

Şi ultima sa participare la o fază finală alături de Seleçao.

Îmbrăcată în tricoul naţionalei Portugaliei, ea şi-a apărat apoi cu înverşunare fratele: „Cine nu-l iubeşte pe Cristiano Ronaldo nu iubeşte fotbalul”, a afirmat ea, înainte de a se îndepărta de microfoane după ce a strigat „Siuu”, strigătul cu care se sărbătoresc de obicei golurile câştigătorului a cinci Balonuri de Aur.

Editor : B.E.