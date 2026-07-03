Live TV

Cristiano Ronaldo se va retrage din naționala portugheză după Cupa Mondială, anunță sora fotbalistului

Data publicării:
Canada: Portugal v Croatia Round of 32 - FIFA World Cup 2026
Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Foarte activă pe reţelele sociale, Katia Aveiro, una dintre cele două surori mai mari ale lui Cristiano Ronaldo, a postat joi după-amiază un colaj foto intitulat „The last dance”, în care apar Luka Modric şi CR7, cei doi foşti coechipieri de la Real Madrid.

Întrebată la intrarea pe stadionul din Toronto, cu câteva minute înainte de fluierul de start al meciului dintre Portugalia şi Croaţia, ea a răspuns că trebuie să „ne bucurăm de aceste momente” şi că, într-adevăr, „conform informaţiilor” de care dispune, această a şasea Cupă Mondială este într-adevăr ultima pentru Cristiano Ronaldo, la vârsta de 41 de ani.

Şi ultima sa participare la o fază finală alături de Seleçao.

Îmbrăcată în tricoul naţionalei Portugaliei, ea şi-a apărat apoi cu înverşunare fratele: „Cine nu-l iubeşte pe Cristiano Ronaldo nu iubeşte fotbalul”, a afirmat ea, înainte de a se îndepărta de microfoane după ce a strigat „Siuu”, strigătul cu care se sărbătoresc de obicei golurile câştigătorului a cinci Balonuri de Aur.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
steag germania Reichstag guvern parlament
2
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Sorin Grindeanu
3
„Acum, pe loc, îl semnez”. Sorin Grindeanu ar accepta rotativa și un acord de guvernare...
ilie bolojan ceas conferinta palatul victoria guvern
4
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Bolojan: Grindeanu a negat pur și simplu dreptul...
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant pe durata unei avertizari meteorologice de cod portocaliu, Timisoara, 23 iunie 2026
5
Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și galben. Temperaturi de...
Sorana Cîrstea a rămas "mască", după ce și-a aflat adversara de la Wimbledon: "Rar mi s-a întâmplat așa ceva!"
Digi Sport
Sorana Cîrstea a rămas "mască", după ce și-a aflat adversara de la Wimbledon: "Rar mi s-a întâmplat așa ceva!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Luca Zidane
CM 2026. Luca Zidane pleacă acasă: Elveţia a învins Algeria şi s-a calificat în optimi. Cu cine urmează să joace
World Cup 2026: Round of 32: Spain 3:0 Austria
CM 2026. Spaniolul Unai Simon, portarul care a stabilit recordul de invincibilitate la Cupa Mondială
Sports News - July 2, 2026
CM 2026. Portugalia ajunge în optimi, unde va întâlni Spania, după ce a învins dramatic Croația
faza de joc din meciul spania - austria
CM 2026: Spania a făcut scor cu Austria şi s-a calificat fără emoții în optimi
Sebastien Desabre, selecționerul RD Congo
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat în direct după ce aude anunțul că i-a murit tatăl
Recomandările redacţiei
injectii slabit fara reteta
Injecții pentru slăbit, vândute la mica înțelegere în farmacii, fără...
Aer condiționat pornit noaptea. Foto Getty Images
Aerul condiționat nu rezolvă problema valurilor de căldură...
lift blocuri
Vestea că statul montează lifturi în blocurile vechi, primită cu...
dronă Shahed la o paradă militară în Iran
Cum a reușit Iranul să dezvolte una dintre cele mai eficiente arme...
Ultimele știri
Dmitri Medvedev amenință Finlanda: „Se află acum pe lista țintelor nucleare ale Rusiei. Bucură-te, ai atins apogeul securității!”
Cum se calculează media la Bacalaureat 2026. Condițiile prevăzute de Ministerul Educației
Taylor Swift şi Travis Kelce s-ar fi căsătorit deja, scrie presa americană, înaintea unei petreceri fastuoase la New York
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Drama influenceriței urmărite de 5 milioane de oameni. Fiica de 2 ani are cancer: S-a răspândit și a trebuit...
Cancan
DOLIU în lumea radioului! A murit Anne-Marie Ionescu
Fanatik.ro
Ce i-a reproșat Ion Țiriac lui Ilie Năstase după ce România a pierdut finala Cupei Davis. ”Nasty”, întâlnire...
editiadedimineata.ro
OpenAI plănuiește să ofere administrației Trump 5% din companie
Fanatik.ro
Golul anulat de VAR care a împărţit lumea în două după Portugalia – Croaţia! De ce nu s-a validat reuşita şi...
Adevărul
Satul pustiit din Spania care își caută locuitori: oferă case gratuite și locuri de muncă pentru a...
Playtech
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost...
Digi FM
A plecat în vacanța vieții sale, dar o aparentă înțepătură de insectă l-a adus în stare critică. "Când a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acuzații "înfiorătoare" la Cupa Mondială: cinci jucători, amenințați că vor fi executați dacă nu pierd meciul!
Pro FM
Loredana Groza, ținta comentariilor acide după o nouă apariție provocatoare: „Ne-a ajuns ce am văzut!” Cum...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Motivul pentru care Angelina Jolie nu și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Mi-a luat...
Adevarul
Dezastrul din spatele corvetelor blocate: Un general NATO explică de ce am ajuns la „momentul T0” și ce bani...
Newsweek
Instanța i-a recunoscut unui pensionar 18 ani munciți în grupa a II-a. Câți bani a luat în plus la pensie?
Digi FM
Kate Middleton, apariție neașteptată la Wimbledon. Gestul făcut înainte de meciul lui Arthur Fery a cucerit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Fiica lui Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, imagini virale după debutul în teatru: „Asistăm la...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...