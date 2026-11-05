După 22 de ani petrecuţi în tricoul naţionalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo a anunţat joi că îşi încheie cariera internaţională. Câştigătorul a cinci Balonuri de Aur părăseşte naţionala cu un bilanţ de 146 de goluri în 234 de meciuri.

Se încheie un capitol pentru fotbalul portughez. Cristiano Ronaldo a anunţat joi pe reţelele sale de socializare că îşi încheie cariera internaţională. La 41 de ani, atacantul părăseşte Seleçao după mai bine de două decenii petrecute apărând culorile ţării sale.

Această decizie survine pe fondul unor tensiuni cu echipa naţională, apărute în timpul ultimei perioade de meciuri din Liga Naţiunilor.

Fostul jucător al Real Madrid, care a devenit cel mai bun marcator din istoria Portugaliei, a ales în cele din urmă să închidă acest capitol..

Cu 146 de goluri marcate în 234 de meciuri, Ronaldo se retrage din scena internaţională cu un palmares excepţional. El a intrat în istoria echipei naţionale a Braziliei, în special prin câştigarea Euro 2016 şi a Ligii Naţiunilor în 2019.

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Editor : B.E.