Crystal Palace a câştigat Conference League învingând în finală Rayo Vallecano. Andrei Raţiu, integralist

Formaţia Crystal Palace a câştigat Conference League, miercuri seară, la Leipzig, învingând în finală echipa lui Andrei Raţiu, Rayo Vallecano. Jucătorul român a evoluat pe toată durata partidei.

La Leipzig, în finala dintre cele două debutante, prima ocazie importantă a aparţinut spaniolilor, în minutul 25, când Alemao a reluat puţin pe lângă poartă centrarea lui Pep Chavarria, scrie News.ro.

În minutul 39 centrarea lui De Frutos a ajuns la Alvaro Garcia, acesta a aşezat mingea pentru şutul lui Unai Lopez, însă „bomba” acestuia a trecut pe lângă stâlpul porţii lui Henderson.

Replica englezilor a venit de la lovitura de cap a lui Tyrick Mitchell, în minutul 45+1, şi la pauză a fost scor alb.

Elevii lui Glasner au deschis scorul în minutul 51, când portarul Batalla a respins şutul lui Adam Wharton şi Mateta a fost pe fază, marcând.

Cinci minute mai târziu Yeremy Pino a executat o lovitură liberă şi mingea a lovit două din barele porţii lui Batalla.

Ismaila Sarr a trimis în plasa laterală, în minutul 64, iar Andrei Raţiu a avut o incursiune în minutul 78, intrând în careu, însă nu s-a descurcat în faţa porţii.

S-a terminat Crystal Palace – Rayo Vallecano 1-0 şi englezii cuceresc pentru prima oară un trofeu european, în timp ce Andrei Raţiu se mulţumeşte doar cu calitatea de finalist.

CRYSTAL PALACE: D. Henderson – C. Riad, Lacroix, Canvot – Daniel Munoz., A. Wharton, Kamada, T. Mitchell – I. Sarr, Mateta (Strand Larsen 76), Yeremy Pino (Guessand 80).
Antrenor: Oliver Glasner

RAYO VALLECANO: Batalla – Raţiu, Lejeune, P. Ciss, Pep Chavarria – Oscar Valentin (N. Mendy 62), Unai Lopez (Pedro Diaz 62) – De Frutos (Camello 70), Isi Palazon (Akhomach 77), Alvaro Garcia (Espino 70) – Alemao.
Antrenor: Inigo Perez.

Cartonaşe galbene: A. Wharton 42, Y. Pino 74, C. Riad 82 / P. Ciss 20, Isi Palazon 23, Unai Lopez 48, Alvaro Garcia 62, N. Mendy 85, Espino 90+2

Arbitri: Maurizio Mariani – Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (toţi din Italia) – Glenn Nyberg (Suedia)
Arbitru VAR: Marco Di Bello (Italia)

