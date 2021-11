CTP, scurtă analiză după România - Islanda: „Căpriorul” Alibec, Hagi care „știe cu pucul” și mingea care sare ca din colțul mesei

Cristian Tudor Popescu a vorbit vineri seara, la Digi24, despre meciul naționalei de fotbal a României cu Islanda. Gazetarul a remarcat valoarea scăzută a celor mai mulți dintre jucători, Ianis Hagi fiind singurul care a fost lăudat de acesta. „Ianis Hagi este singurul care „știe cu pucul!”, punctează CTP. Nu același lucru îl poate spune despre „căpriorul” Alibec și despre jucătorii din care mingea „sare ca din colțul mesei”. Citiți o analiză scurtă a meciului România – Islanda, făcută în stilul binecunoscut de Cristian Tudor Popescu.

Cristian Tudor Popescu: Am văzut meciul. Exista un banc cu o persoană care se văita... „vai, ce sete mi-e, vai, ce sete mi-e, vai, ce sete mi-e...”, și în sfârșit îi dă cineva să bea, și după aia spune „vai, ce sete mi-a fost, vai, ce sete mi-a fost, vai, ce sete mi-a fost...”. Acum trebuie să comentăm ca și cum ar fi ceva de comentat la ceea ce am văzut pe ecran.

Claudiu Pândaru: Iată imagini de aseară, meciul...

„Căpriorul selecționatei României”

Cristian Tudor Popescu: Da! Acesta este căpriorul, l-am văzut acolo pe căpriorul selecționatei României, domnul Alibec. Da, căpriorul... este foarte... sprinten... așa..., nu știu câte kilograme are.

Claudiu Pândaru: Trebuie să mă luați încet, să mă obișnuiesc cu terminologia sportivă (râde). Alibec a părut a nu fi în formă pentru o competiție sportivă...

Cristian Tudor Popescu: Dar, când e în formă? Nu l-am văzut în formă niciodată pe băiatul ăsta. Și, în general, nu știu ce caută în selecționată, în națională, în fotbalul actual, un jucător cu asemenea capacități de deplasare, cum are domnul în cauză. Nu se poate așa ceva! N-ai cum! Oricât de tehnic ai fi, în fotbalul actual, cu asemenea lentoare... Uitați-vă și dumneavoastră, preluare...

Citiți și:

România, incapabilă să bată Islanda. Șansele de calificare la Cupa Mondială s-au redus drastic

Știți, în timpul meciului n-am avut ce face și am făcut statistici în ce privește preluările. Să văd procedeul ăsta. E un procedeu. Când vine mingea dintr-o pasă ceva mai lungă, trebuie să o preiei. În fotbalul de nivel de astăzi, este obligatoriu ca mingea să fie „înțepată”, adică trebuie să se „dezumfle”. În clipa în care ți-a venit pe bocanc, acolo trebui să „moară”. Sau pe piept, sau pe genunchi, sau pe cap, oriunde faci preluarea, mingea trebuie să se „dezumfle”, să nu sară.

„Sare mingea ca din colțul mesei din jucătorii noștri”

Noi avem o medie de trei atingeri, adică sare mingea ca din colțul mesei din jucătorii noștri, de la această națională.

Nu știu ce aș putea să-i mai reproșez lui Rădoi. Este vorba de calitatea jucătorilor. Singurul lucru... dacă avem jucători mai buni ca ăștia și Rădoi nu i-a băgat, atunci e vinovat. Dar, dacă aceștia sunt floarea, crema, spuma fotbalului românesc în acest moment, generația de... ce? Generația de tinichea, poate - prin comparație cu generația de aur -, atunci asta e, ăștia suntem, cu ăștia defilăm, și uite cum defilăm. Ca la pompele funebre.

„Hagi, da! Știe cu pucul”

Claudiu Pândaru: Tânărul Hagi?

Cristian Tudor Popescu: Hagi, da! Corect! Ianis Hagi este singurul care - cum spuneam, am jucat și eu fotbal cândva -, „știe cu pucul”, domne! Știe cu pucul, adică mingea îl ascultă, are acuratețe în joc. E o plăcere să vezi cum taie calea mingii, cum pune stopurile, cum preia, cum pasează... Are acuratețe.

Iarăși, un număr de pase greșite date, înspăimântător, domne... De la 5 metri pasezi greșit la adversar fără să fii presat de nimeni? Dar, mă rog...

Citiți și:

Florin Tănase, titular cu Islanda: Ne-a lipsit golul. Am avut neşansă, cred că meritam victoria

Eu mi-am pus niște speranțe în Rădoi, de aia m-am uitat. Astă-primăvară l-am apărat pe Rădoi, am spus domne, totuși vrea să facă ceva nou în fotbalul românesc, față de ce văzusem atâția și atâția ani, echipa aia ancrasată și cenușie, dar în ultimă instanță e vorba de jucători. Asta este! Tactici, c-o fi, c-o păți... sisteme, 4-2-4, 5-4-1... Nu, domne! Problema este ce calitate avem. Calitatea acestei echipe este asta pe care am văzut-o. Calitate tehnică. Ca să aplici orice tactică din lumea asta, trebuie ca jucătorii să posede un anume nivel tehnic. Fizic, nu mai vorbesc!

„Macedonia de Nord e o echipă! N-ar fi un lucru drept să ne calificăm noi”

Claudiu Pândaru: Acum e o chestiune doar de speranță, noroc, șansă...

Cristian Tudor Popescu: Nu mi se pare corect. Șansele acum sunt mici. Macedonia de Nord e o echipă, domne! Macedonia de Nord are jucători tehnici foarte buni, arată fotbal. Macedonia de Nord merită să meargă la Mondiale, nu noi. Deci, dacă ar avea un „accident” cu Islanda, ceea ce este puțin probabil, n-ar fi un lucru drept, după părerea mea, să ne calificăm noi (la baraj – n.red). Cu toate că mai avem un obstacol care mi se pare imens. Să vedem dacă îl depășim și pe ăsta – Liechtenstein!

Poate udă și ăia terenul prin Liechtenstein. Și asta cu udatul terenului...

Claudiu Pândaru: Ne-am amintit împreună că a mai fost un moment în istoria fotbalului naționalei României, când a fost pus nisip pe teren.

Cristian Tudor Popescu: Plaja! Celebra partidă, nu mai știu cu cine era, cu Suedia cred. Au făcut plajă, domne, pe Arena Națională...

Editor : Liviu Cojan