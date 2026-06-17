Live TV

Cu ce echipe joacă FCSB și CFR Cluj în turul 2 preliminar din Conference League

Data actualizării: Data publicării:
minge de fotbal
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

FCSB și CFR Cluj sunt cele două echipe din SuperLiga României care s-au calificat în turul doi al preliminariilor Conference League.

Miercuri, 17 iunie, cele două echipe și-au aflat adversarele din turul doi preliminar al UECL. Turul din această fază se va disputa pe 23 iulie, iar returul pe 30 iulie, informează DigiSport.

FCSB o va înfrunta pe FK Auda, locul trei din Letonia. Celelalte posibile adversare erau: FK Panevezys (Lituania), Pierzătoarea duelului dintre Hajduk Split (Croația) - Zilina (Slovacia), LNZ Cherkasy (Ucraina), Zimbru Chișinău (Republica Moldova).

De partea cealaltă, CFR Cluj o va înfrunta pe câștigătoarea dintre Alashkert (locul 4 Armenia) și Yelimay Semey (locul 4Kazahstan). Celelalte posibile adversare erau: Beitar Ierusalim (Israel), Câștigătoarea duelului dintre Zira (Azerbaidjan) - FC Torpedo Kutaisi (Georgia), FC CSKA 1948 (Bulgaria).

Universitatea Craiova joacă în primul tur al Ligii Campionilor împotriva celor de la Vitebsk. În cazul unei înfrângeri, oltenii vor juca împotriva pierzătoarei ”dublei” dintre Kairat Almaty (Kazahstan) și Niksic (Muntenegru).

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea la cotroceni
2
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Fotografie principala
4
Cancer de colon descoperit la un control de rutină. Dr. Cătălin Copăescu: „Existau șanse...
vestea inquam george calin
5
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
Comentatorul TV care a confundat echipele la Cupa Mondială a fost scos de pe post și chemat acasă
Digi Sport
Comentatorul TV care a confundat echipele la Cupa Mondială a fost scos de pe post și chemat acasă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
faza de joc din meciul crystal palace - rayo vallecano
Crystal Palace a câştigat Conference League învingând în finală Rayo Vallecano. Andrei Raţiu, integralist
mirel radoi
Mirel Rădoi nu mai este antrenorul FCSB. Echipa cu care va semna tehnicianul
Elias Charalambous
FCSB a anunţat oficial plecarea antrenorului Elias Charalambous şi a secundului Mihai Pintilii. Cine ar urma să fie principal
Stadion
S-au tras la sorți optimile Conference League. Tabloul complet al meciurilor
Jucătorii de la Steaua se bucură și aleargă pe teren cu trufeul Cupei Campionilor Europeni.
Mesajul CSA Steaua după ce lupta pentru palmares a fost tranșată: „FRF are obligaţia legală de a transmite hotărârea către UEFA”
Recomandările redacţiei
adrian vestea inquam photos george calin
Răsturnare de situație: Nici măcar toți parlamentarii PSD nu vor să...
cristian diaconescu sustine un discurs
„România intră pe lista neagră”. Cristian Diaconescu avertizează că...
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor spune că se încearcă „melonizarea” AUR: „Nu aș accepta...
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de...
Ultimele știri
Noi reguli pentru infracțiunile care implică materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor. Proiectul a trecut de Senat
„Cupolă de foc” peste Europa: val de căldură și nopți tropicale. În România temperaturile ar putea urca până la 38 de grade
NATO își consolidează flancul estic: Danemarca trimite un batalion de 850 de soldați în Letonia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un cuplu cu trei copii a renunțat la viața din Marea Britanie pentru Bali: „E mai ieftin, nu ne vom mai...
Cancan
Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face nimic
Fanatik.ro
Gigi Becali, prima reacţie după ce FCSB şi-a aflat adversarul din Conference League: „Ştiu un singur lucru!”
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
FCSB – Auda, în turul 2 preliminar Conference League! CFR Cluj, „dublă” grea pentru calificare
Adevărul
Ce urmează pentru PNL după mișcarea lui Nicușor Dan. Andrei Ţăranu: „Dar în capul domnului Bolojan ce...
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
Pericol ascuns în transportul public. Ce trebuie să faci după fiecare călătorie pentru a evita ploșnițele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Messi pe Ronaldo, după ce l-a depășit în topul all-time al marcatorilor la Cupa Mondială
Pro FM
Sorin Brotnei spune de ce s-a destrămat trupa Akcent. Totul a plecat de la bani: “El lua mai mult și voia și...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
Micile obiceiuri care îți pot aduce mii de euro în plus la pensie. Ce fac diferit oamenii care reușesc să...
Newsweek
Schimbare importantă la pensie de la 1 iulie. Cine va primi bani în plus și despre ce sume e vorba? 3 exemple
Digi FM
Mihai Bendeac, atac dur la adresa lui Gigi Becali. Ce l-a revoltat după inaugurarea bisericii din Pipera
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
De ce dorm câinii atât de mult? Un medic veterinar explică adevăratul motiv și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Tom Cruise și Elsina Khayrova, mai tânără decât el cu 25 de ani, din nou împreună? Apariția care a stârnit...
UTV
Zendaya și Tom Holland au întors toate privirile la Madrid. Cei doi au dat startul turneului pentru...