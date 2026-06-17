Cu ce echipe joacă FCSB și CFR Cluj în turul 2 preliminar din Conference League

FCSB și CFR Cluj sunt cele două echipe din SuperLiga României care s-au calificat în turul doi al preliminariilor Conference League.

Miercuri, 17 iunie, cele două echipe și-au aflat adversarele din turul doi preliminar al UECL. Turul din această fază se va disputa pe 23 iulie, iar returul pe 30 iulie, informează DigiSport.

FCSB o va înfrunta pe FK Auda, locul trei din Letonia. Celelalte posibile adversare erau: FK Panevezys (Lituania), Pierzătoarea duelului dintre Hajduk Split (Croația) - Zilina (Slovacia), LNZ Cherkasy (Ucraina), Zimbru Chișinău (Republica Moldova).

De partea cealaltă, CFR Cluj o va înfrunta pe câștigătoarea dintre Alashkert (locul 4 Armenia) și Yelimay Semey (locul 4Kazahstan). Celelalte posibile adversare erau: Beitar Ierusalim (Israel), Câștigătoarea duelului dintre Zira (Azerbaidjan) - FC Torpedo Kutaisi (Georgia), FC CSKA 1948 (Bulgaria).

Universitatea Craiova joacă în primul tur al Ligii Campionilor împotriva celor de la Vitebsk. În cazul unei înfrângeri, oltenii vor juca împotriva pierzătoarei ”dublei” dintre Kairat Almaty (Kazahstan) și Niksic (Muntenegru).

Editor : Sebastian Eduard