Cu cine va juca Universitatea Craiova în play-off-ul Europa League. Chiar dacă pierde, are asigurată prezența în Conference League

Universitatea Craiova a trecut de KuPS Kuopio, scor general 3-2, și s-a calificat în play-off-ul Europa League. Pentru a accede în faza ligii celei de-a doua competiții continentale ca valoare, Universitatea Craiova se va lupta cu Ararat-Armenia, relatează Digi Sport.

Ararat-Armenia este campioana țării sale și a ajuns în play-off-ul din Europa League după ce a fost învinsă de Celje, din Slovenia, în turul trei preliminar din Champions League.

Celje era văzută mare favorită înaintea „dublei” cu Ararat-Armenia, dar armenii au reușit să producă surpriza în tur și să învingă echipa campioană a Sloveniei cu 2-1, la Erevan.

În meciul retur, Celje a reușit să întoarcă rezultatul, a învins cu 2-0 și merge în play-off-ul din Champions League. Slovenii n-au avut, însă, nici în manșa secundă o misiune ușoară cu Ararat-Armenia, echipă căreia i-a marcat cele două goluri foarte târziu, în minutele 83, respectiv 85.

Ararat-Armenia are două victorii în primele două etape din campionat, 4-3 cu FC Gandzasar și 2-1 cu Urartu.

Meciurile din play-off-ul Europa League se joacă pe 20, respectiv 27 august. Partida tur a „dublei” dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia se va juca în Bănie.

Ararat-Armenia a jucat cu „U” Cluj în sezonul trecut

Ararat-Armenia a înfruntat și în sezonul trecut o echipă din România în preliminariile competițiilor continentale, pe „U” Cluj, în turul doi preliminar din Conference League.

Meciul tur, din Armenia, s-a încheiat 0-0, iar Ararat s-a impus cu 2-1 după prelungiri în returul de la Sibiu și s-a calificat în turul trei preliminar din Conference League, unde a fost eliminată de Sparta Praga, 1-4 în tur și 1-2 în manșa secundă.

Universitatea Craiova, sigură de prezența în faza principală a unei competiții continentale, pentru al doilea sezon consecutiv

Victoria în fața lui KuPS Kuopio și calificarea în play-off-ul Europa League înseamnă pentru Universitatea Craiova garanția că va participa în faza principală a unei competiții continentale pentru al doilea sezon consecutiv.

Dacă va pierde în fața lui Ararat-Armenia în play-off-ul Europa League, campioana României va merge în faza ligii din Conference League, unde a fost prezentă și sezonul trecut.

În ediția trecută, Universitatea Craiova nu a reușit să treacă de faza ligii din Conference League, dar a fost foarte aproape. A făcut șapte puncte și a ratat locul 24, ultimul care duce în primăvara europeană, într-un mod dramatic. Diferența față de Sigma Olomuc, care a încheiat pe 24, nu a fost făcută nici măcar de golaveraj, ci de numărul de goluri marcate. Cehii au avut unul în plus.

Universitatea Craiova depindea doar de ea înaintea ultimei etape, când a înfruntat-o pe AEK Atena, și a fost la doar câteva zeci de secunde de un egal care i-ar fi adus calificarea. De altfel, Universitatea Craiova a condus-o pe AEK Atena cu 2-1 până în minutul 90+8, dar a urmat un final de meci de coșmar, în care grecii au marcat de două ori, 90+8 și 90+15, și oltenii au fost eliminați.

Editor : Liviu Cojan