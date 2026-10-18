Cum arată iahtul de lux de 9 milioane de euro pe care Leo Messi tocmai și l-a comandat

Superstarul fotbalului Lionel Messi a ales constructorul naval polonez Sunreef Yachts pentru cea mai recentă achiziție de lux a sa, comandând un catamaran în valoare de aproximativ 9 milioane de euro.

Firma poloneză este faimoasă - Robert Lewandowski, Carlos Alcaraz și Rafael Nadal comandând ambarcațiuni de lux de la același constructor.

Compania, cu sediul în orașul portuar polonez Gdańsk, a anunțat tranzacția pe rețelele sociale, scriind: „Este oficial: Leo Messi se alătură familiei Sunreef, anunță TVP World.

„Messi a comandat un ULTIMA 88, un iaht dinamic ales pentru a se potrivi stilului, personalității și pasiunii sale pentru perfecțiune”, a adăugat compania.

Foto: Profimedia/Sunreef Yachts Deschide galeria foto

Odată finalizat la șantierul naval Sunreef din Emiratele Arabe Unite, iahtul se va alătura flotei MIM Ocean, afacerea de închiriere de iahturi de lux a lui Messi, care își desfășoară activitatea în Insulele Baleare din Spania, a precizat compania într-un comunicat transmis publicațiilor de specialitate din domeniul nautic.

Modelul este listat la aproximativ 9 milioane de euro pe platforma online YachtWorld, deși prețul iahtului personal al lui Messi nu a fost confirmat.

Cu o lungime de 28,4 metri și o lățime de 9,3 metri, modelul ULTIMA 88 este conceput pentru a combina performanța cu spații de locuit generoase, afirmă Sunreef. Acesta este disponibil cu propulsie convențională pe motorină sau într-o configurație hibridă care permite o navigare electrică silențioasă.

În comunicat, Messi a declarat că abia așteaptă să se bucure de catamaran împreună cu familia sa. „Eu și familia mea am iubit întotdeauna să petrecem timp pe mare ori de câte ori avem ocazia”, a declarat câștigătorul de opt ori al Balonului de Aur.

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Editor : Sebastian Eduard