Cum comentează Mircea Lucescu ideea plecării sale de la echipa națională, după eșecul cu Austria: „Voi creați incertitudinea”

Mircea Lucescu a vorbit, în timpul unei conferințe de presă, despre viitorul său pe banca naționalei, după eșecul României cu Austria, în meciul de aseară.

„Nu vreau să răspund la acest lucru. Nu vorbesc acum despre asta. (n.r. dacă resimt jucătorii o incertitudine) Ce să resimtă jucătorii? Ce să citească? Eu stau cu ei toată ziua, ei știu ce gândesc. Voi, presa, creați incertitudinea! Acum, avem meciul cu Cipru și trebuie să-l câștigăm!

Deocamdată mai avem un meci, care nu este ușor. Toate echipele sunt pregătite. Toată lumea râdea după San Marino că am bătut o echipă de nimic și puteau să facă meci egal acum. Austria este o echipă puternică. Noi avem nevoie de timp să îi prindem din urmă. Dacă aveam și puțin noroc, că nu am avut, mai ales la golurile pe care le-am luat, că nu au fost normale. Șansa face parte din joc, dar trebuie să ne-o construim de așa manieră să fim superiori adversarilor”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă, potrivit Digi Sport.

Ce șanse mai are România să ajungă la Mondial

România a rezistat doar zece minute în fața Austriei, într-un meci disputat la Viena. După un start echilibrat, gazdele au preluat inițiativa și au deschis scorul în minutul 42 prin Gregoritsch, după mai multe ocazii ratate. La ultima fază a meciului, în minutul 90+4, Tănase a marcat cu o lovitură de cap, stabilind scorul final: 2-1 pentru Austria.

După această înfrângere, România ocupă locul 2 în Grupa H, cu 3 puncte. Lider este Bosnia și Herțegovina, cu maximum de puncte (9). Austria are tot 3 puncte, dar două meciuri mai puțin. Cipru se află pe locul 4, tot cu 3 puncte, iar San Marino închide grupa fără vreun punct. Potrivit statisticienilor, România are doar 2% șanse să mai câștige grupa. Austria are 86%, iar Bosnia 12%.

Șansele tricolorilor de a termina pe unul dintre primele două locuri sunt de doar 32%. Totuși, România mai are o variantă de calificare: barajul. Datorită parcursului din Liga Națiunilor, România poate prinde un loc la baraj, unde vor merge cele 12 echipe clasate pe locul 2 în preliminarii, plus cele mai bune patru câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor care nu obțin calificarea directă.



